Carlos Jiménez: "Es una sensación incomparable ver la felicidad que generamos a tanta gente en 2006"

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y el exjugador de la selección española Carlos Jiménez, campeón del mundo en 2006. - ALBERTO NEVADO / FEB

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El excapitán de la selección española de baloncesto Carlos Jiménez reconoció que la "felicidad" que el equipo generó a "tanta gente" después de ganar el Mundial de Japón de 2006 es una "sensación incomparable" y destacó la convivencia del grupo como el "sello de autenticidad".

"Lo que más me ha emocionado en este homenaje han sido las imágenes de cuando llegamos a Plaza de Castilla, porque casi no había visto vídeos y es un momento muy especial. Hemos visto la felicidad que estábamos generando y que estábamos haciendo disfrutar a tantísima gente, eso es una sensación incomparable", expresó tras el homenaje de la Federación Española de Baloncesto (FEB) en el 20 aniversario del Mundial de Japón.

Al visualizar un vídeo de los momentos más emotivos del Mundial de 2006, al exalero se le removieron "muchos sentimientos y recuerdos de forma atropellada". "Aunque nos hayamos visto unos con otros, era la primera vez que nos juntábamos todos a la vez, porque no ha sido algo fácil en estos últimos años", añadió.

"Estoy muy orgulloso por haber formado parte de este gran grupo", reconoció. "El vínculo lo genera el grupo con la convivencia y esto es como un sello de autenticidad. Esto es para lo que estás luchando, lo que te une al representar a tu país y te hace lograr el éxito. El oro quedó marcado en nuestra memoria como si te hicieras un tatuaje que está dentro de ti y que te acompaña para siempre", destacó.

Carlos Jiménez fue padre tres días antes de irse a. "Tuve la suerte de poder estar presente en su nacimiento, lo que me alivió bastante y me liberó para seguir formando parte de la selección", reveló. "El Mundial no me lo quería perder y el destino me presentó la oportunidad de estar en el nacimiento. Así que no me voy a lamentar por perderme las primeras semanas de mi hijo. Lo importante era estar en el nacimiento y lo que vivimos en el Mundial de manera excepcional", sentenció el exjugador de Unicaja y Estudiantes.