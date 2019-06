Carroll: "Creo que ha sido una de las mejores canastas de mi vida"

Publicado 18/06/2019 0:36:54 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escolta estadounidense del Real Madrid, Jaycee Carroll, aseguró que el triple que dio la victoria a su equipo este lunes en el segundo partido del 'Playoff' final de la Liga Endesa ante el Barça Lassa era "una de las mejores canastas" de su vida.

"Es increíble. En esa última jugada hicimos muchas cosas bien, ese rebote de Rudy, después pensé que tiraría Llull para empatar, pero me pasó y pensé que tenía que tirar para ganar. Ha salido y ha sido mucha felicidad", celebró Carroll en rueda de prensa tras el partido.

El tirador madridista no tuvo al instante momento para festejar su acierto. "Cuando entró, pensé que quedaba tiempo y en que no metiera Hanga desde medio campo. Después cogí el balón, me caí y mis compañeros me cayeron encima, pero nos queda una victoria más", confesó. "He cogido el balón y nadie vino a quitármelo, ahí lo tengo. Creo que ha sido una de las mejores canastas de mi vida", subrayó.

"Llevaba varias semanas pensando en que no sé qué pasa que no entran. Estoy entrenando bien y tirando bien, llamé a mi padre y le dije que no sabía que me pasaba, pero por fin hoy han entrado", añadió el de Wyoming, que hizo 5/7 en triple para un total de 25 puntos.

Carroll reconoció que fue "un partido muy duro y trabajado". "Estuvimos mucho tiempo por debajo, pero como equipo no perdimos la fe. Tuvimos que hacer muchas cosas casi perfectas para ganar. Como grupo estamos muy contentos de ir a Barcelona por 2-0", sentenció.