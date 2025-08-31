El Casademont Zaragoza incorpora a Devin Robinson para esta temporada

Archivo - Devin Robinson, en un partido con el Cedevita Olimpija. - Europa Press/Contacto/Natasa Kupljenik - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot estadounidense Devin Ray Robinson, de 30 años y 2,03 metros de estatura, ha concretado este domingo su fichaje por el Casademont Zaragoza para esta temporada.

Nacido el 7 de marzo de 1995 en Virginia (EE.UU.), "posee una gran experiencia y trayectoria en el baloncesto intercontinental, y conoce a la perfección la Liga Endesa", según destacó el club maño en su página web.

"En el BAXI Manresa, disputó más de 50 partidos repartidos en dos temporadas, promediando 13,5 puntos, 5,3 rebotes y 13,8 de valoración. Club al que queremos agradecer su colaboración y disposición en esta incorporación, ya que era el que poseía los derechos ACB del jugador", añadió el mismo comunicado oficial.

"Además, sabe lo que es jugar en Eurocup y Basketball Champions League. Este último curso en las filas del Cedevita Olimpija, en Eurocup, sus números fueron de 14,9 puntos, 5,6 rebotes y 15,1 de valoración, destacando también en la ABA League con unas cifras similares", resumió la nota de prensa.

Ese texto señaló que "en la NBA G League siempre anduvo con promedios por encima de los 13 puntos, estadísticas que ha mantenido en su trayectoria por Europa después llegar al ratiopharm Ulm en la temporada 2022/23". "Robinson también sabe lo que es jugar en la NBA tras su paso por los Washington Wizards, etapa en la que compartió minutos con los Capital City Go-Go de G League, equipo del que procede también Erik Stevenson, el nuevo jugador rojillo", zanjó el comunicado de prensa.