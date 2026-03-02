Los Celtics de Hugo González se imponen a los Sixers en la NBA

Archivo - Hugo González durante un partido con los Boston Celtics en la NBA 25-26 - Europa Press/Contacto/Frank Gunn - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) - Los Boston Celtics, equipo en el que milita el alero español Hugo González, continúan en un buen momento en la Fase Regular de la NBA 2025-2026 y sumaron una nueva victoria este domingo al batir claramente por 114-98 en el TD Garden a los Philadelphia 76ers con no demasiada aportación estadística del madrileño.

Hugo González estuvo en la pista casi 13 minutos, quedándose sin participar en el último cuarto, y únicamente anotó dos puntos, con sólo dos lanzamientos a canasta, y capturó cuatro rebotes, tres defensivos y uno ofensivo.

Los locales estuvieron liderados por otro jugador europeo, el pívot portugués Neemias Queta, demoledor en la zona con 27 puntos, 17 rebotes, 10 en ataque, y tres tapones. Junto al luso, Jaylen Brown aportó otros 27 puntos, con ocho asistencias y ocho rebotes, para liderar a unos Celtics que acabaron con la resistencia del equipo visitante, impulsado por Tyrese Maxey (33 puntos), en un gran último periodo a nivel defensivo (25-15).