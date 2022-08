Chris Jones: "Venir al Valencia Basket me parecía un reto y una gran oportunidad"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense Chris Jones, nuevo base del Valencia Basket, afronta su llegada al club 'taronja' como "un reto y una gran oportunidad", y dispuesto a asumir un de los roles de líder que le ha concedido Alex Mumbrú.

"Jugué contra Valencia Basket hace dos años y me gustaron mucho las instalaciones. Hablé con el entrenador y todo parecía adecuado para mí, creo que he hecho un buen papel en los últimos dos años y a nivel personal venir aquí me parecía un reto y una gran oportunidad", aseguró Jones en declaraciones facilitadas este martes por el Valencia Basket.

El director de juego, que aterrizó este lunes en España, también deja claro que se siente "cómodo" con el papel de liderazgo que le ha otorgado el técnico Alex Mumbrú. "Siempre me ha gustado asumir un rol importante. Estoy muy ilusionado y agradezco la confianza que los entrenadores ya me han demostrado cuando ni siquiera he pisado la pista. Estoy muy ilusionado y preparado para empezar a trabajar con mis compañeros", subrayó.

"He visto jugar a muchos de mis compañeros y he estado en contacto con alguno de los nuevos. Estoy ilusionado, preparado para ponerme a trabajar y estoy seguro de que va a ser un año divertido", añadió Chris Jones.

Finalmente, el exjugador del ASVEL Villeurbanne francés no esconce que la Liga Endesa "es una de las mejores de Europa". "Todo el mundo lo sabe, no es un secreto, así que es un desafío para mí, pero estoy aquí para aceptar ese reto y estoy seguro de que va a ser un buen año", sentenció.