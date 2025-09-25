Chus Mateo y Anna Montañana, mejores entrenadores de la temporada 24-25 para la AEEB

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual seleccionador de baloncesto español, Chus Mateo, que ha recibido este galardón por su trabajo en el Real Madrid, y la entrenadora de Perfumerías Avenida, Anna Montañana, han sido elegidos este jueves por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB) como mejores técnicos de la temporada 24-25.

"Tras finalizar el plazo de votación, Anna Montañana - actual entrenadora del Perfumerías Avenida de Liga Femenina Endesa - y Chus Mateo - actual seleccionador nacional absoluto masculino - han sido elegidos, por los entrenadores socios de la AEEB, como Mejor Entrenadora y Entrenador del año 'Memorial Antonio Díaz Miguel', respectivamente, de la temporada 2024/25", anunció la propia asociación en un comunicado.

El entrenador madrileño, que fue presentado este martes como seleccionador nacional en sustitución de Sergio Scariolo, asumió las riendas del Real Madrid en julio de 2022 tras la salida de Pablo Laso y este premio le llega tras ganar este año la Liga Endesa, el sexto de sus títulos con el conjunto madridista.

La preparadora valenciana, por su parte, llegó al club salmantino en 2024 y lo compagina con la selección femenina de Gran Bretaña, de la que es seleccionadora. Esta doble tarea la ha consolidado como "una de las entrenadoras más versátiles y reconocidas del baloncesto europeo", según la AEEB. Con Perfumerías Avenida, todavía no ha levantado ningún título.