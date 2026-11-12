Chus Mateo da este viernes la lista para la vital 'ventana' de noviembre

Archivo - Chus Mateo, seleccionador nacional masculino de baloncesto - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, facilitará este viernes su lista de convocados para la importante 'ventana' de este mes de noviembre donde España se va a jugar su presencia en la Copa del Mundo de Catar del año que viene.

La doble campeona del mundo arrancará esta doble jornada el jueves 26 de noviembre visitando en Podgorica (19.00 horas) a Montenegro y tres días después recibirá (18.00) en el Pabellón Fontes do Sar a Grecia, en dos duelos claves para sus aspiraciones de estar en el Mundial de 2027.

El combinado nacional marcha actualmente en la segunda posición de su grupo con un balance de 5-3 tras perder ante Portugal y Grecia en los partidos de agosto, a una victoria de Ucrania, a la que tiene ganado el 'basket-average', al igual que Georgia, con la que está empatada y que marca el corte de clasificados.

Por su parte, con 4-4 están sus dos últimos verdugos y la selección montenegrina, a la que debe batir para no aumentar sus urgencias ante de recibir a los griegos. En febrero y marzo, España cerrará con visita a los portugueses y recepción a los balcánicos.

Después de poder contar con los jugadores de la NBA y de la Euroliga este pasado verano, Chus Mateo tendrá que volver a tirar de los jugadores más habituados de las 'ventanas', aunque la máxima competición continental juega su jornada los días 24 y 25 y podría haber alguna posibilidad de contar con alguno de los que militen en el Real Madrid, el Barça o el Valencia Basket, ya que hay mucho en juego.

Aday Mara, que debutó en agosto con la Absoluta, Hugo González, que estuvo en las dos últimas, Santi Aldama, Baba Miller y Sergio de Larrea, por jugar en la liga estadounidense, sí se perderán una concentración que arrancará en Guadalajara el lunes 23 de noviembre.

Mateo anunciará su lista de convocados a partir de las 12.00 horas en el Museo FEB en la localidad madrileña de Alcobendas, en un acto en el que también estará presente la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar.