Chus Mateo: "Esperamos un Baskonia con mucha hambre porque necesita la victoria"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, advirtió que el Baskonia les visitará este viernes en el WiZink Center con "mucha hambre" porque necesitan ganarles para jugar el 'Play-In' de la Euroliga y dejó claro que están únicamente "centrados" en este partido y no en la visita al Barça del domingo.

"El Baskonia siempre es un equipo muy complicado y competitivo, con mucho peligro y buenos jugadores. Esperamos un rival con mucha hambre porque necesitan la victoria", aseguró Chus Mateo este jueves en la rueda de prensa previa al partido recogida por la web del club.

El técnico madridista no olvida que en su caso "la clasificación es inamovible" y que "sólo" tratarán de "valorar" este encuentro para que les ayude a "crecer y estar preparados para competir en los 'Playoffs'", sin siquiera pensar en el Clásico ante el Barça del domingo. "Estamos centrados en el Baskonia y no hemos pensado en el partido del fin de semana. Es verdad que jugando viernes y domingo tienes poco tiempo, pero intentaremos hacer bien la cosas paso a paso", puntualizó.

Para el madrileño, el nuevo formato con el 'Play-In' dificulta "un poco más" las cosas de cara a su rival por estar en la 'Final a Cuatro'. "Aceptamos las normas del juego desde principio de temporada y es lo que hay. Significa que toque el que toque, tenemos que estar preparados porque todos los equipos de la Euroliga son muy difíciles", comentó.

"Tenemos el horizonte en el 'Playoff' y la clasificación para nosotros no tiene transcendencia, pero nos haríamos un flaco favor si menospreciáramos lo que nos queda", aseveró Mateo, que quiere evitar relajaciones innecesarias y que cuenta con "todos" sus jugadores pese a pequeños problemas de Mario Hezonja, Sergio Llull y Carlos Alocén.

Finalmente, se refirió a la recepción de este miércoles con SM el Rey Felipe VI por la conquista de la Copa del Rey. "Me gustaría volver a final de temporada y poder ofrecerlo otra vez pero no quiero pensarlo. Me encanta que podamos hacer un poco de alarde de un título que cuesta tanto conseguir, y que nos pueda recibir el Rey Felipe VI y tan cariñosamente para nosotros y todos los madridistas es algo muy bonito. Una manera de dar valor a un título conseguido con mucho esfuerzo", opinó.