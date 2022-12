Chus Mateo: "Estamos pagando una semana muy dura con muchos kilómetros y cambios de temperatura"

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, espera que se vayan "con un buen sabor de boca" a las fiestas navideñas con un triunfo este jueves en la Euroliga ante un ASVEL Villeurbanne con "jugadores determinantes" y ante el que no quieren pagar una última semana "muy dura con muchos kilómetros y cambios de temperatura".

"Nos gusta jugar en casa. Ha sido una semana muy dura con muchos kilómetros y cambios de temperatura, y lo estamos pagando, pero nos gustaría irnos con un buen sabor de boca a la Navidad", señaló Mateo en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del club.

Enfrente, tendrán un rival que "empezó titubeante al comienzo de la temporada, pero ha ganado los tres últimos partidos". "Así que tenemos que medirlo más por estas tres jornadas que por su inicio. Están trabajando muy bien y tienen jugadores determinantes", resaltó.

El técnico madrileño dejó claro que "siempre" tienen "un plan de partido" y que el objetivo es "siempre el mismo". "No hay que perder balones, que no nos hagan tiros sin contestar, tratar de llegar a todo. A veces lo conseguimos y a veces no, pero el nivel de la Euroliga en tan alto que puedes perder con cualquiera", advirtió.

"Como equipo, comenzamos tratando de encontrarnos y hemos tenido cierta irregularidad, que podía ser normal al principio. Habrá momentos buenos y malos, con partidos que ganemos y otros que perdamos, pero no debemos perder el foco en intentar estar lo más alto posible en la fase regular tanto de la Liga como de la Euroliga", añadió el preparador del conjunto madridista.

Finalmente, Chus Mateo se refirió a la posibilidad de juntar en la pista a Walter Tavares y Vincent Poirier. "Es una situación que cabría en un momento dado y un recurso que se puede utilizar, pero la plantilla que tenemos tiene un poco de todo y debemos intentar que todo el mundo tenga su espacio y saber a qué jugamos. Como recurso puntual se podría, igual que jugar con Deck de 'cinco', pero no como una manera de jugar", sentenció.