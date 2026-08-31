Chus Mateo: "Estoy relativamente tranquilo y convencido de que va a salir bien"

Archivo - El seleccionador español masculino de baloncesto, Chus Mateo - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez
MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador español masculino de baloncesto, Chus Mateo, ha asegurado que a pesar de caer de este lunes ante Grecia (108-106), cerrando la 'ventana' de clasificación para el Mundial 2027 con dos derrotas está "relativamente tranquilo" y "convencido" de que serán capaces de reconducir la situación.
"Hemos hecho muy buen trabajo en las primeras ventanas y eso nos da un cierto margen con ciertos basketaverages con Ucrania y con Georgia. Ese basketaverage está ganado y ni el partido de Portugal ni el partido de hoy han sido partidos perdidos por un amplio margen que te haga pensar que no puedes hacerlo bien a la vuelta o en Portugal o con Grecia en casa", señaló en rueda de prensa tras el encuentro.
En este sentido, el técnico madrileño es optimista. "Es obvio que esa ventaja que teníamos se ha reducido, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil. Desde el principio recibí muchos mensajes sobre la dificultad que hay, pero seguía habiéndola cuando íbamos 5-0. Era consciente de que podía pasar. Estoy relativamente tranquilo, porque tenemos cuatro partidos más por jugar y creo que va a salir bien. Estoy absolutamente convencido de ello", subrayó.
Por otra parte, Mateo habló de las 22 pérdidas del equipo ante el combinado heleno. "Son muchas pérdidas, incluso para un partido de 45 minutos. Es un aspecto que hemos de mejorar. Esos aspectos se mejoran, primero, con experiencia, que vamos a ir cogiendo, y, segundo, entrenando juntos. No me preocupa tanto ese aspecto como me preocupó contra Portugal el rebote defensivo, que fue diferente al de hoy. Hoy hemos trabajado mejor el rebote; aunque hemos perdido rebotes, quizá no nos hayan anotado tanto de rebote. Seguramente hemos hecho mejor el balance después de esas pérdidas, porque tampoco ha habido tanto contraataque a pesar de que la anotación sea alta", indicó.
"Vamos a tener altibajos seguro, porque no es un equipo que juegue junto muchas veces. Cada ventana nos vamos a encontrar el mismo problema. Me gusta valorar el marco general de lo que se ha visto hoy; no me gustó cómo estuvimos todos contra Portugal, porque no jugamos al nivel que se requiere, y hoy, con nuestros errores, hoy hemos salido a competir hasta el final contra un equipo que ha tenido jugadores estelares hoy, que han jugado francamente bien", apuntó.
"Hay que felicitarles, porque cuando compites a veces ganas y a veces pierdes. En este caso, hoy hemos perdido haciendo cosas bien, cosas mal, y tenemos de aprender de ellas. Hoy no tengo la misma sensación que tuve el otro día de que podíamos haber dado más de nosotros mismos", finalizó.