Chus Mateo: "Hay que estar a la altura de lo que nos va a exigir la Virtus"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, advirtió este jueves de que tienen que "estar a la altura" de lo que les va a exigir la Virtus de Bolonia en una recta final de Euroliga en la que "todos quieren posicionarse lo más alto posible".

"Estamos llegando al final de la Liga Regular y todos quieren posicionarse lo más alto posible. En su casa no han ganado más que el Olympiacos y el Zalgiris, es un campo complicado. Lo sabemos e intentaremos estar a la altura de lo que nos va a exigir el rival", admitió Chus Mateo en la rueda de prensa previa.

El entrenador madrileño avanzó que "ni Sergio Rodríguez, ni Rudy, ni Causeur van a viajar a Bolonia". "Los dos primeros siguen recuperándose de sus lesiones. No son graves, pero necesitan tiempo. Y Causeur notó molestias y no queremos forzar. Esperamos que sea solo una sobrecarga, pero no estaba con sensaciones", afirmó.

En la que será una semana exigente para el Real Madrid, Chus Mateo señaló que están pensando "solo en la Virtus". "Tenemos un partido importante el fin de semana contra el segundo clasificado de la Liga en su casa, pero ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos. No he hablado nada de Unicaja con el equipo porque no tenemos el foco en el partido de mañana", remarcó el técnico.

"No estamos preocupados por las derrotas. Seguimos haciendo un trabajo diario. Nos enfrentamos a un rival que está luchando por entrar en el 'play-offs'. Es un equipo físico, que sabe jugar al baloncesto, con referentes ofensivos claros y muy buenos jugadores", analizó.

Por ello, pidió a su plantilla estar "concentrados". "Queremos mejorar el aspecto del rebote y las pérdidas, que quizás haya sido por falta de frescura. Es un partido importante que nos gustaría hacer bien, pero sabemos lo larga que es la temporada y lo mucho que hay que pelear por los títulos", concluyó.