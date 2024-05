Chus Mateo: "Llull es un jugador con una magia especial"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, ha destacado este viernes a Sergio Llull como "un jugador con una magia especial", tras la victoria de su equipo por 104-98 ante el FC Barcelona en el segundo partido de su semifinal de la Liga Endesa, disputado igualmente en el WiZink Center.

"Estoy muy contento de irnos 2-0 a Barcelona sabiendo que será muy difícil ganar ahí. Tenemos que mantener una mentalidad ganadora. No hemos bajado la intensidad, sabíamos que iba a ser más complicado", dijo en rueda de prensa después que ver a su equipo a una victoria de la final de la Liga.

El preparador de los blancos fue preguntado por un Sergio Llull que volvió a levantar al Palacio como en el primer partido. "Por una parte no deja de alegrarnos a todos y de transmitir esa alegría y magia que él tiene, pero no quiero decir que me sorprenda demasiado, esto empieza a ser parte de lo normal. Es un jugador con una magia especial, sabemos que le gusta tener el balón en esos momentos", afirmó.

Mateo destacó que el '23' es capaz de entrar con fuerza en la pintura y de anotar unos triples imposibles que "parece que van a tocar el techo del WiZink y caen limpios en la canasta contraria. Es algo que sólo está al alcance de algún privilegiado".

Por otro lado, el técnico del Madrid elogió también a Fabien Causeur, "un ejemplo de luchar contra la adversidad y estar dispuesto" siempre que el equipo lo necesita.