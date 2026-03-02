Chus Mateo: "Este 4-0 me da la confianza de que vamos por el buen camino"

Archivo - El seleccionador español masculino de baloncesto, Chus Mateo - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de baloncesto, Chus Mateo, ha asegurado que el pleno de triunfos momentáneo en la primera fase de clasificación para el Mundial 2027, sellado este lunes con otra victoria ante Ucrania (78-64), le da "la confianza" de saber que van "por el buen camino", y ha recalcado que "no" van a "bajar el pie del acelerador".

"Estamos en una línea extraordinaria. Hace seis meses, cuando me nombraron seleccionador, daba mucho vértigo poder pensar lo duro que iba a ser todo esto. En un momento determinado, podíamos perder al principio, podía dudarse de lo que queríamos hacer. Lo que me da este 4-0 es la confianza de que vamos por el buen camino, y eso a mí me da seguridad también a nivel personal y como entrenador. ¿Cuánto durará esto? No lo sé. Hasta ahora, está durando 4-0; hay muy pocos equipos en estas 'ventanas' que lleven 4-0. Algo bueno estamos haciendo. Tenemos cerca o más cerca el objetivo, sin bajar el pie del acelerador, porque no lo vamos a hacer, lo garantizo", declaró en rueda de prensa.

También alabó la respuesta del equipo tras el descanso después de una primera mitad algo más apretada. "Son jugadores expertos la mayoría de ellos, y además saben cómo quieren jugar. Yo les pido que sean ellos. A veces el baloncesto te lleva seguramente a no jugar como quieres, porque el equipo contrario también te empuja a no hacerlo como quieres. Ellos han entendido por dónde iba el partido, aumentar el ritmo, pasarnos un poquito más el balón, seguir defendiendo como lo estábamos haciendo, porque realmente defensivamente no estábamos mal", indicó.

"Estábamos encontrando ciertas dificultades contra su juego físico y su dureza; son un buen equipo y está muy bien entrenado. Hemos encontrado soluciones. Me alegro mucho porque todos participan, todos se sienten útiles; esa pasión y esa actitud que ponen me valen siempre. Cuando tienen esa pasión y esa actitud y muestran eso como equipo, me siento orgulloso de ello y feliz por ellos, porque sé que están disfrutando del baloncesto, que es el deporte que aman", prosiguió.

Además, reivindicó a los jugadores de las 'ventanas'. "En estas 'ventanas' de noviembre y de febrero muchas veces hablamos de los jugadores que vienen como jugadores que no son de primer nivel. Para mí son de primer nivel, de primerísimo nivel, porque son los mejores que yo puedo seleccionar, y lo demuestran cada día. Cada día que vienen aquí vienen con un compromiso que es difícil de igualar. No solo son sus características individuales las que te hace seleccionarlos, también hay otros valores que ayudan a que en un momento determinado sean los elegidos. No sé lo que pasará con ellos, pero ojalá que en un futuro podamos seguir sumando puntos para España y podamos clasificarnos cuanto antes para el Mundial de Catar 2027", afirmó.

En este sentido se declaró "enamorado de este grupo". "Estoy enamorado de estas dos 'ventanas', de cómo he disfrutado como entrenador del baloncesto. Somos unos privilegiados de vivir esto ahora, hay que valorarlo mucho. Hay que decir a los cuatro vientos lo contentos que estamos de representar a nuestro país, a España, de ser capaces de jugar como equipo, de mostrar también los valores que tiene el baloncesto, que son muchísimos. Este equipo los muestra con su unión, con el hecho de que da igual que uno juegue un minuto, que sabe que ese minuto lo va a dar a tope y los compañeros van a estar con él", apuntó.

"Todo el mundo se siente útil. No tengo más que palabras de elogio para este grupo. No me quisiera olvidar de Miquel Salvó, de Great Osobor, de Alberto Díaz y de Dani Díez, que formaron parte de la primera 'ventana' y que también son parte de este grupo, igual que los que nos ayudaron en su momento Miguel González, Miguel Allen y Eric Vila", finalizó.