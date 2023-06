Chus Mateo: "No puedo sentirme más orgulloso por el esfuerzo hecho todo el año"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, recalcó este martes que no podía sentirse "más orgulloso por el esfuerzo hecho todo el año" por sus jugadores, pese a caer por la vía rápida en la final del 'Playoff' de la Liga Endesa ante el Barça, y no dudó en calificar la temporada como "extraordinaria".

"Yo no puedo sentirme más orgulloso por el esfuerzo de los chicos, por lo que hemos hecho en todo el año", comentó Mateo en la rueda de prensa posterior el tercer encuentro por el título. "No voy a hablar mucho de estadísticas del partido. Era un 'Playoff' final, era un partido en el que jugábamos ya sin red", indicó al respecto.

El madrileño recordó que tras las dos primeras derrotas sabían que si llegaban "al final igualados, ellos estaban jugando muy bien". "Si de algo estoy orgulloso es de que los jugadores lo hayan dado todo", subrayó. "Enfrente teníamos un rival que ha jugado francamente bien, han afrontado muy bien esta final y son justos vencedores. A veces la línea es muy fina, en el segundo partido tuvimos la opción de venirnos aquí con una ventana abierta", resaltó.

El técnico madridista cree que fue una final "muy igualada, aunque haya sido un 3-0" y dejó claro que no les pudo "la ansiedad". "Creo que jugamos bien los minutos finales del segundo partido del Palau. No le daría muchas más vueltas, ha sido muy igualado. En los tres partidos hemos tenido la opción de victoria hasta el final. Igual hemos llegado demasiado cansados, estábamos conjurados por alarga la serie y llevar a Barcelona la serie al quinto", admitió.

"El baloncesto es el deporte que quiero y a veces ganas y a veces pierdes, pero lo que nunca voy a hacer es maldecir esta profesión o tener mala cara por esta derrota. Esta profesión tiene cosas bonitas y estoy contentísimo por la temporada, ni por asomo podía pensar que podíamos salir campeones de Europa. Esa Copa de Europa va a quedar ahí para siempre", insistió Mateo.

El entrenador del Real Madrid aseguró que "cuando lo das todo, no hay derecho a reprocharse nada". "Hemos peleado muchísimo desde el principio de la temporada, pero no se puede mantener un nivel altísimo durante todo el año. Hemos tenido altibajos, pero creo que en general ha sido una temporada extraordinaria, ya no sólo por el título de la Euroliga, sino por el esfuerzo, el trabajo y la entrega", subrayó.

Además, destacó "la comunión con el público" del WiZink Center tras haberle "reconocido" a sus jugadores su "esfuerzo en los tres últimos minutos con un aplauso a la entrega y al orgullo de este equipo". "Tenemos base para hacerlo bien el año que viene también, ojalá que así sea. Tenemos que entender que este equipo requiere jugadores de este estilo, somos un equipo con una idiosincrasia particular", señaló.

"Ojalá que podamos continuar el año que viene. Yo sí tengo a intención y el club también porque tengo contrato, así que creo que no habrá ningún problema, yo estoy encantado y ojalá haya mucha gente que quiera que siga adelante. He acabado muy contento por cómo ha transcurrido el año, no solamente por la Euroliga", añadió de cara al futuro más próximo.