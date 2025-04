Chus Mateo: "Si pensamos en remontar la serie se nos puede hacer demasiado largo"

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, dejó claro este lunes que están "pensando solamente" en el tercer partido de su 'playoff' de la Euroliga ante el Olympiacos griego, donde están abajo 2-0, lo que les obliga a firmar otra remontada en la que no deben pensar porque si no se les puede hacer "demasiado largo", por lo que prefiere centrarse en apuntalar las cosas que hicieron bien el viernes y "corregir" los errores que no han solucionado.

"Estamos pensando solamente en lo que tenemos delante, es un partido único que tenemos que ganar y para nosotros no cuenta nada de lo que sucedió en Atenas y la mejor manera de encarar el 'playoff' es pensando única y exclusivamente en lo delante", expresó Chus Mateo este lunes en rueda de prensa previa a este encuentro.

El técnico madridista no esconde que "es un partido muy importante" y que el principal objetivo es "tratar de seguir corrigiendo cosas" porque aunque mejoraron en el segundo partido, no han solucionado "algunas" que les están haciendo "daño". "Tenemos que corregir eso que no nos salió tan bien en el segundo partido donde tuvimos una opción buena de agarrarlo y por ahí van las cosas", subrayó.

Por ello, no piensa en lograr otra épica remontada como en 2023 ante el Partizán. "Al aficionado le diría que sí (se puede remontar), sin ninguna duda, porque creo que ellos también deben tener ilusión, esperanza y fe. Nosotros también la tenemos, pero si quiero transmitir un mensaje a mi equipo no me quiero ir más allá del tercer partido, que es el que tenemos que sacar para que la serie siga con vida", aclaró.

"Si pensamos en si vamos a remontar creo que no se nos puede hacer demasiado largo. Tenemos que salir bien, en la dinámica que queremos e ir avanzando, pero sé que esto no le llenará al aficionado. Estamos hablando de reducir pérdidas y el rebote de ataque, de hacer buenas defensas en momentos determinados, hay que hacer una serie de cosas y en eso me quiero centrar", añadió al respecto.

Mateo insistió en "pensar en cada jugada" y en "reducir esos errores de pérdidas de más". "Hemos cometido casi 14 por partido, es demasiado ante un equipo como ellos, y hemos concedido 18,5 rebotes ofensivos por partido. Tenemos que estar mentalizados en ser serios a la hora de cuidar el balón y reducir posesiones de más que puedan tener", advirtió el madrileño.

También se mantuvo en su opinión sobre el arbitraje. "Desviar la atención de todo el mundo en algo que es parte del baloncesto es algo que no me gusta, pero tenemos que hacer las cosas bien y muchas cosas mejor. Puedes sentirlo, pero no podemos estar a eso, tenemos que estar a hacerlo bien y no buscar a qué se puede agarrar uno para ver que podía hacer mejor. Por supuesto que hay cosas que no dependen tanto de ti, pero las que dependan de ti y de eso me encargo para ir a por todas porque por ahí pasa el partido", remarcó.

En cuanto a la ansiedad que ya pasó factura a su equipo en el 'Play-In' ante el Paris Basketball, el entrenador del conjunto merengue confesó que no tiene "una preocupación excesiva". "Sólo tenemos que hacer bien el plan de partido ante el mejor equipo de la Liga Regular al que hay que buscarle las cosquillas. Tenemos que hacer las cosas bien y controlar cuando llegue el momento del punto a punto. Me preocupa que lleguemos a ese momento de ganar partido y que lleguemos para tomar buenas decisiones", indicó.

Chus Mateo tampoco ve que haya vértigo por lo que hay en juego porque eso es algo "inherente a este club y a este puesto" y que tiene "el mismo que otras veces". "Nosotros vamos siempre a intentar estar lo más arriba posible y lo que hay son ganas de hacerlo bien para tratar de conseguir los objetivos y cuando conseguimos uno, ir a por el siguiente", puntualizó.

"No tendría vértigo si no fuésemos ambiciosos. Venimos jugando finales y partidos importantes desde hace tiempo y sin esa ambición competitiva no estaríamos donde estamos ahora. Hemos ido salvando finales y seguimos en pie, que a nadie se le olvide. Lo que no me gustaría es no luchar por ello, no se puede renunciar a nuestra lucha y entrega", zanjó al respecto.

Finalmente, el entrenador madridista no ve imbatible al Olympiacos. "Siempre tratamos de identificar por donde podemos meter mano al rival, pero no siempre es fácil. Ellos son un equipo con mucha regularidad y nosotros hemos tenido ya 72 partidos y es nuestro séptimo desde el 13 de abril. Ellos no han tenido tantos como nosotros y físicamente está bien y juega de una manera muy sólida. Nos ha ganado cuatro veces, pero por supuesto que estoy convencido de que podemos ganarles. Si mantenemos las cosas que hicimos bien y logramos reducir otros errores, tendremos opciones, aunque cada partido es una historia", concluyó.