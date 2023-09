Chus Mateo: "Supimos sufrir cuando hacía falta y sacamos el partido adelante"

MURCIA, 17 Sep. (del Enviado Especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, recalcó que su equipo "sufrir cuando hacía falta" para terminar conquistando este domingo la Supercopa Endesa 2023 después de complicarse una final ante Unicaja tras un "partido muy serio hasta el descanso", pero el que salieron en la segunda mitad "igual demasiado fríos".

"Hicimos un partido muy serio hasta el descanso, con el único lunar de los tiros libres que si hubiésemos metido al mitad esa ventaja de 13 puntos se podría haber ampliado. Dejamos el partido abierto con nuestra salida del tercer cuarto, salimos igual demasiado fríos y no sé como dejamos entrar a un contrario como Unicaja, que no se da por vencido y se agarró al partido. Pero sabemos sufrir, reaccionamos bien, y fuimos capaces de volver y ampliando la diferencia. Supimos sufrir cuando hacía falta y sacamos el partido adelante", indicó Chus Mateo en rueda de prensa.

El madrileño subrayó que todos sus jugadores valorasen "positivamente en sus actuaciones". "Se trata de que nos vayamos dando cuenta de que por muy buenos jugadores que tengas, al final ganan los equipos y el que mejor cohesionado está, como en fue en la primera parte y en el último cuarto, acaba ganando", señaló.

En este sentido, dejó claro que Facundo Campazzo "merece" el 'MVP' de esta Supercopa "porque ha jugado muy bien". "Pero ha sido gracias al trabajo de todos sus compañeros. Ser un equipo es lo que nos hará pensar que podemos llegar a metas más altas", reiteró.

De todo modos, Mateo alabó al argentino que "va un paso por delante en muchas cosas". "Cuando llegó por primera vez había aspectos que todavía desconocía porque era joven, pero ahora va teniendo experiencia y la va transmitiendo a los jóvenes. Lo que nunca le han faltado han sido las ganas de ganar y el cómo transmite desde atrás", remarcó.

Además, el entrenador madridista consideró a Vincent Poirier y Eli Ndiaye como "dos muy buenos ejemplos de gente que se ha sacrificado por el equipo". "Tavares es clave para mí, pero no ha estado al final porque Vincent lo estaba haciendo bien y nos ha dado un plus cuando Edy estaba más cansado", apuntó del francés. "Eli ha hecho un buen trabajo, no es una sorpresa ni para mí ni para ninguno de sus compañeros, nos ayuda con su energía, su defensa y su rebote", detalló del canterano.

Finalmente, sobre la conquista de su cuarto título y ser el único junto a Pablo Laso y Xavi Pascual en tener la Supercopa en más de una ocasión, fue claro. "Con jugadores mejores siempre tienes las opciones de alcanzar objetivos marcados al inicio. Es muy duro y difícil ganar y no me comparo con nadie, ellos son auténticos monstruos que han ganado muchísimo y durante muchos años, ojalá me puedan comparar en un futuro con ellos. Hoy lo voy a celebrar muchísimo y el lunes a pensar en cómo vamos a ganar al Zaragoza", sentenció.