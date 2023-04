Chus Mateo: "Todo el mundo entiende que es posiblemente el momento más duro y exigente del año"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, dejó claro antes de iniciar este martes el 'Playoff' de la Euroliga ante el Partizán serbio que "todo el mundo entiende que es posiblemente el momento más duro y exigente del año" y que deben estar "centrados" ya desde el primer partido en el WiZink Center ante un rival "con mucha capacidad anotadora".

"Todo el mundo entiende que este es el momento posiblemente más duro y exigente del año, así que espero que nos vaciemos en cada partido, demos el máximo y estemos unidos porque habrá momentos difíciles", remarcó Chus Mateo este lunes en rueda de prensa recogida por la web del club.

El técnico madridista recordó que "la exigencia en un 'playoff' de Euroliga es máxima", por lo que pidió "estar más unidos que nunca" y estar centrados exclusivamente "en el primer partido". "Sería absurdo pensar en una serie a tres o a cinco partidos porque todo cuenta y las dinámicas son importantes. Tenemos una cita muy importante con nuestra afición, hay que estar centrados y empezar bien desde el minuto uno", demandó.

El equipo jugará prácticamente 48 horas después de haber jugado en Badalona en la Liga Endesa, mientras que su rival jugó el pasado viernes, pero el madrileño no quiso polemizar. "No voy a entrar en eso ahora, nos toca jugar un partido importantísimo y sería distraer la atención", advirtió.

"No nos plateamos si el equipo tenía que haber jugado el sábado o el domingo por la mañana. El equipo está bien y preparado, recuperado del esfuerzo que hicimos contra el Joventut, y eso es lo que a mí me da confianza. El equipo está físicamente recuperado y están todos al cien por cien", añadió.

Mateo sabe que el Partizán tratará de frenar el impacto de Walter Tavares. "Sabemos de su importancia para el equipo y está claro por dónde van a ir muchas veces las embestidas del contrario. Hablamos mucho entre nosotros e intentamos mejorar ciertas cosas. Se nota cuando juega menos de lo que esperamos que juegue, pero estoy convencido de que Tavares va hacer un 'playoff' extraordinario. A todos nos da mucha confianza, trabaja bien siempre y va a rendir al máximo. Es un jugador determinante", apuntó.

Además, el caboverdiano sigue sin su relevo habitual en la 'pintura', un Vincent Poirier, que será baja por su operación de apendicitis de una semana, algo que para el entrenador del Real Madrid "no es poca cosa". "Vamos a ver cómo evoluciona. Le operaron hace poco, está siguiendo un proceso de recuperación. Obviamente, no estará en el primer partido", confirmó.

"Los jugadores hacen esfuerzos grandes, pero a veces los periodos de recuperación son imposible saltárselos. Todos quieren estar y van hacer lo posible para estar al cien por cien, incluido Poirier", agregó sobre la presencia del pívot francés en esta serie.

Chus Mateo se medirá en el banquillo a "un referente para todos" como considera a Zeljko Obradovic. "Le he visto entrenar desde pequeño e incluso he coincidido con él aquí cuando estaba en la cantera y él ganando la Copa de Europa con el Real Madrid en 1995. Pero al final, se trata de que el equipo juegue bien, que no haya dudas y que todo el mundo esté a una. Los jugadores son los protagonistas", afirmó.

"El Partizán tiene mucha capacidad anotadora y cuenta con jugadores de talento en el uno contra uno. Juegan con buenos mecanismos ofensivos, juegan a muchas posesiones y son muy profundos, pero también encajan bastantes puntos. Nuestro éxito pasará por ser capaces de ser constantes en su defensa del uno contra uno, no perder balones en ataque, rebotear y no conceder canastas fáciles", sentenció.