Cifras y récords del Christmas Day de la NBA

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hoy jueves 25 de diciembre se celebra la 78ª edición del tradicional Christmas Day de la NBA, la liga estadounidense de baloncesto que empezó a jugar partidos este día en 1947, a partir de su segunda temporada. Os dejamos algunas cifras y curiosidades de esta fecha en la que se disputan cinco encuentros: Cavaliers-Knicks, Spurs-Thunder, Mavericks-Warriors, Rockets-Lakers y Timberwolves-Nuggets.

1. Internacionalizacion y cobertura. La NBA en el día de Navidad llegará a los aficionados a 215 países y territorios en más de 50 idiomas. Las cadenas 'ABC' y 'ESPN' transmitirán los cinco partidos del día de Navidad en los Estados Unidos, abarcando más de 13 horas consecutivas de cobertura.

2. Partidos nuevos. Nunca se habían dado estos duelos en este simbólico día el Cleveland Cavaliers-New York Knicks, Dallas Mavericks-Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets.

4. Los Reyes de la Navidad. Los New York Knicks ampliarán su récord de más partidos jugados el 25 de diciembre a 58, 50 de ellos como locales. Los Cleveland Cavaliers por su parte, jugarán el día de Navidad por primera vez desde 2017, los Oklahoma City Thunder desde 2018 y los Houston Rockets desde 2019.

4. Santa Claus LeBron. El veterano alero de Los Angeles Lakers LeBron James es el líder estadístico de este Christmas Day en puntos (507), partidos jugados (19), tiros de campo anotados (180), triples anotados (empatado con James Harden con 31) y victorias (11). Además, James ocupa el segundo lugar con 137 asistencias (a ocho de Oscar Robertson, con 145) y 28 robos (a dos de Russell Westbrook, con 30), a los que podría superar.

6. Los récords. Bernard King anotó un récord de 60 puntos el día de Navidad para los New York Knicks contra los New Jersey Nets en 1984. El mítico Wilt Chamberlain cogió 36 rebotes en 1961, Guy Rodgers y Nate Archibald repartieron 18 asistencias en 1966 y 1972, respectivamente; DeAndre Jordan puso 8 tapones en 2011; y Kyrie Irving robó 7 balones en 2016. Tracy McGrady tiene el mejor promedio de anotación con 43,3 puntos.

7. Los más eficaces. Los Miami Heat tienen el porcentaje de victorias más alto entre los equipos activos el día de Navidad, con un récord de 12-2, las nueva últimas seguidas bajo el mando de Erik Spoelstra, invicto el 25 de diciembre. Nadie ha ganado más partidos este día que los Lakers y los Knicks, con 25 triunfos, mientras que Phil Jackson y Jack Ramsay comparten el récord de más victorias como entrenador el día de Navidad con 11 cada uno.

8. Los triple-dobles. Diez jugadores han registrado dobles dígitos en tres aspectos estadísticos el día de Navidad, con especial mención a Oscar Robertseon, que lo hizo en cuatro ocasiones. John Havlicek, Billy Cunningham, LeBron James y Russell Westbrook lo lograron por partido doble, y Draymond Green, Kemba Walker, James Harden, Nikola Jokic y Austin Reaves completan esta nómina.

9. El más joven. Cooper Flagg (Dallas Mavericks) será el jugador más joven en jugar en Navidad desde LeBron James en 2003.