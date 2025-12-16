Claudia Contell finaliza su vinculación con el SPAR Gran Canaria

Claudia Contell, en el SPAR Gran Canaria. - SPAR GRAN CANARIA

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CBIC SPAR Gran Canaria ha anunciado que la base española Claudia Contell, de 21 años y 1,78 metros de estatura, decidió "finalizar su vinculación" con el club grancanario, que es el actual colista de la LF Endesa y que ya ha expresado el "objetivo de reforzar" a su equipo "de cara a los próximos compromisos".

"Desde el club queremos agradecerle su compromiso, dedicación y profesionalismo durante el tiempo en el que ha formado parte de nuestro plantel, y le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro personal y deportivo", dijo este martes el CB Islas Canarias en su página web.

"Asimismo, la dirección deportiva se encuentra actualmente en conversaciones con varias jugadoras con el objetivo de reforzar el equipo de cara a los próximos compromisos", zanjó la nota de prensa grancanaria.