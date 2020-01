Claver: "No pude jugar mucho contra Kobe, pero más que un rival, era un ídolo"

Publicado 27/01/2020 12:02:03 CET

"En el hotel de Londres, me saludó y me deseó suerte para los Juegos"

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Barça Víctor Claver ha reconocido que Kobe Bryant, fallecido este domingo en un accidente de helicóptero junto a una de sus hijas, era un "jugador especial" al que veía más como un "ídolo" que como un rival pese a que llegó a medirse a él en la NBA, en la época en la que el español jugó para los Portland Trail Blazers.

"Era un jugador especial. No tuve la oportunidad de jugar mucho contra él pero sí coincidí en la pista, y más que como un rival lo veía como un ídolo. Nuestra generación hemos crecido con él, hemos visto mucho más a Kobe que a Jordan y siempre ha sido un referente y un ídolo", se sinceró Claver ante los medios.

Claver todavía está asimilando que uno de sus ídolos haya perdido la vida en un accidente con nueve víctimas. "Cuesta creerlo, una persona que ha significado tanto y ha sido tan especial, parece mentira que pueda pasar algo así. Estamos todos muy tristes, para todos ha sido más o menos una persona cercana, y duele que pase algo así", reconoció.

Además, el alero blaugrana recuerda haber seguido de cerca a Kobe Bryant en la época en que Pau Gasol era su compañero en los Lakers, y en la que ganaron dos de los cinco anillos de la 'Mamba negra'.

"Le vimos de cerca, le vimos ganar las finales con Pau, y eso también nos hizo verle como a alguien más cercano y al que admirábamos como a uno de los nuestros. Kobe era una imagen, y siguió dando ejemplo después de retirarse, y eso ha marcado a mucha gente. Fue un ejemplo de competidor", aseguró.

A nivel personal, guarda una anécdota con Bryant. "Me quedo con un gesto; antes del partido que jugamos en los Juegos Olímpicos de Londres, estábamos en el hotel y yo pensaba que él no sabía quién era, y vino a saludarme. Me dio la mano y me dio suerte para los Juegos", apuntó Claver, presente en la final de esos Juegos que Estados Unidos ganaron a España por un ajustado 107-100.

"En los Juegos de China también estuvo en la ceremonia y vino a felicitarnos a todos después de la entrega de las medallas. Era cercano, tenía buena relación con Pau, Marc (Gasol) y Ricky (Rubio), pero vino a felicitarnos a todos. Se notaba esa simpatía que tenía hacia el equipo. Y Pau aprendió mucho de Kobe y es un momento muy triste para él y para todos", apuntó al respecto.

MINUTO DE SILENCIO ANTES DEL ENTRENAMIENTO

Toda la plantilla del Barça guardó un respetuoso minuto de silencio en recuerdo de Kobe Bryant antes del entrenamiento de este lunes en el Palau Blaugrana. En el centro de la pista, los jugadores se reunieron para mostrar sus respetos hacia una de las leyendas del baloncesto moderno, antiguo rival de Nikola Mirotic y compatriota de Kyle Kuric, Brandon Davies o Malcolm Delaney.