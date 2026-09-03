Los Cleveland Cavaliers celebrarán su 'training camp' en The Embassy en Málaga

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Cleveland Cavaliers celebrarán del 30 de septiembre al 5 de octubre su 'training camp' en 'The Embassy', el centro de entrenamiento de baloncesto de alto rendimiento situado en la localidad malagueña de Fuengirola, según confirmó la franquicia.

Esta instalación está concebida específicamente para ofrecer a deportistas profesionales un entorno centrado en el rendimiento, la preparación, la recuperación y la privacidad. Diseñada por los exjugadores Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, cuenta con aproximadamente 1.500 metros cuadrados de infraestructuras profesionales para la práctica del baloncesto, entre ellas dos pistas con estándares FIBA/NBA, un gimnasio de alto rendimiento, zonas de rehabilitación y fisioterapia, recursos para la recuperación y tecnología audiovisual para apoyar el scouting y la preparación táctica.

"El 'training camp' es el momento en el que se construyen los cimientos de una temporada, y The Embassy ofrece a nuestros jugadores, entrenadores y personal un entorno excepcional para comenzar ese trabajo", afirmó Koby Altman, presidente de Operaciones de Baloncesto de los Cavaliers.

Para el directivo, estas instalaciones "se han consolidado como un destino de referencia para el talento y el rendimiento en el baloncesto de élite". "Contar dentro de nuestra organización con José Calderón, que ha desempeñado un papel fundamental en su desarrollo, convierte esta oportunidad en algo especialmente único para nuestro equipo", subrayó.

"Recibir a los Cleveland Cavaliers en The Embassy para su 'training camp' es un enorme honor y un momento muy importante para todos los que formamos parte de nuestra organización", afirmó Manuel Escobar, CEO de la instalación.

Este indicó que la "visión" que han tenidos "siempre ha sido crear un entorno de primer nivel mundial capaz de responder a las exigencias del baloncesto de élite, proporcionando a jugadores y equipos las instalaciones, los recursos, la privacidad y el nivel de servicio necesarios para que puedan centrarse plenamente en su preparación y rendimiento". "Que una organización de la NBA elija 'The Embassy' como lugar para iniciar su temporada es un reflejo muy significativo de esa visión", celebró.

"España siente una profunda pasión por el baloncesto, y Andalucía y la Costa del Sol ofrecen un entorno único que combina unas condiciones excepcionales para el entrenamiento con una cultura y un estilo de vida capaces de convertir la experiencia en algo verdaderamente especial para todo un equipo. Hemos tenido la suerte de recibir a jugadores de la NBA y equipos profesionales de todo el mundo, además de ejercer como centro de entrenamiento de baloncesto de The Sanctuary, y esperamos poder ofrecer a los Cavaliers todo lo que necesiten mientras comienzan su preparación para la próxima temporada", sentenció.