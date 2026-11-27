Ricky Rubio en un partido con el Asisa Joventut - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Confluence Valley ha completado la compra del Club Joventut Badalona, lo que hace efectiva la operación y abre una nueva etapa en la entidad verdinegra con la incorporación de Ricky Rubio al accionariado, según ha informado este viernes el club en un comunicado, con la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El grupo comprador, fundado por *algiris Group y Tesonet, ha adquirido el club a Scranton Enterprises B.V., que asumió la propiedad en uno de los momentos financieros más complicados de la historia del Joventut y a la que la entidad ha agradecido su papel para garantizar la estabilidad y el futuro del proyecto. Además, el todavía jugador verdinegro Ricky Rubio se ha sumado al accionariado para reforzar el vínculo histórico con el club en el que se formó.

El consejero delegado de Confluence Valley, Paulius Motiejunas, ha asegurado que el nuevo grupo de propiedad busca preservar la identidad del club y potenciar su crecimiento. "Estamos satisfechos de haber completado esta transacción y de tener la oportunidad de contribuir para el futuro de uno de los clubes de baloncesto más distinguidos de Europa. El Joventut tiene tradiciones sólidas, una academia excepcional y un potencial de crecimiento significativo. Vemos oportunidades para fortalecer las operaciones comerciales del club y crear las condiciones para un crecimiento continuo en los próximos años", ha remarcado.

Por su parte, el cofundador de Tesonet, Tomas Okmanas, ha explicado que el objetivo pasa por impulsar el desarrollo sostenible de la entidad a partir de su experiencia en la creación y expansión de compañías en distintos sectores. "Para nosotros, el deporte siempre ha sido y seguirá siendo un pilar importante. No sólo invertimos en equipos, sino que nuestro objetivo es hacerlos crecer de forma sostenible fortaleciendo su gestión y compartiendo las mejores experiencias probadas a escala mundial. Vemos un potencial real para desarrollar productos digitales e identificar nuevas fuentes de ingresos para el club", ha apuntado.

Tras el visto bueno de los accionistas, también se ha designado un nuevo Consejo de Administración, en el que continuará Juan Antonio Morales Abrisqueta y al que se incorporan Paulius Motiejunas, Eduard-Joseph Scott, Emilis Vaitkaitis y Edgar Pérez Vallespín, en representación de Ricky Rubio. El club y Confluence Valley ofrecerán más detalles sobre su proyecto y sus planes de futuro en una rueda de prensa prevista para el miércoles 9 de diciembre en Badalona.