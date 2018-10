La Copa, un oasis para un Barça caído en Kaunas

Actualizado 01/03/2018 21:19:20 CET

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona Lassa ha caído con estrépito este jueves ante el Zalgiris Kaunas (90-74) en Lituania, en la jornada 24 de la Fase Regular de la Euroliga, en otra mala actuación global de un equipo perdido, ya eliminado y hundido moralmente, que fue incapaz de toserle a un equipo lituano que sigue en plena lucha por intentar ser cabeza de serie en los 'playoffs' que los blaugranas verán por televisión.

Sigue perdiendo el Barça Lassa, que sumó su quinta derrota consecutiva en esta Euroliga y sigue empeñado en convertir la eliminación virtual en matemática. Quedan sólo seis jornadas y acabará esta a cinco o seis partidos del Maccabi Tel Aviv, que marca el corte. El único que se salvó de la debacle en Kaunas fue Pierre Oriola, que volvió de su lesión con 18 puntos.

Pero no encontró el equipo blaugrana el ritmo necesario, y mucho menos el acierto, para contrarrestar a los de Sarunas Jasikevicius. El alumno privilegiado le ganó al maestro. En el primer encuentro entre ambos como técnicos, el exbase le ganó el pulso a quien fuera su entrenador, un Svetislav Pesic que ganó la Copa del Rey ejerciendo de salvador pero que en Europa sigue sin poder dar con la tecla.

Gran Canaria parece ser el oasis en el desierto de un Barça que esta noche volvió a ser el equipo previo a esa cita copera. Sin acierto en el triple, con un 6/21 pese a que Oriola aportó un 2/3, sin controlar el rebote ni poder desplegar la defensa dura que sigue buscando Pesic, el Barça no pudo olvidar el mal sabor de boca del Clásico de la semana pasada. Aquel correctivo en el Palau (74-101) se repitió en Kaunas.

Con una máxima ventaja de +21 puntos (90-69 tras un triple de Axel Toupane) que se dio varias veces, Zalgiris no sufrió en ningún momento. Aún así, en cuanto el Barça se acercaba o encadenaba algún parcial de 0-4 o 0-6, Jasikevicius cortaba el juego y reprendía a los suyos. Ni una oportunidad de reacción quiso dar el Zalgiris al Barça, que de todos modos no estuvo en condiciones de intentar la remontada y sigue con su 'via crucis' europeo particular.

Por contra, el Zalgiris sigue imparable y una jornada más se acerca a estar en esos 'playoffs'. Esta noche cuajó una excelente actuación Toupane, con 21 puntos y cuatro triples en sendos intentos, pero también el base Kevin Pangos (18 puntos) o Aaron White, que fue un revulsivo, fueron claves en el triunfo lituano. Zalgiris, que ya ganó en el Palau Blaugrana en la tercera jornada (75-81), cerró de la mejor manera su duelo contra un exequipo de su entrenador.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ZALGIRIS KAUNAS, 90 - FC BARCELONA LASSA, 74.

--EQUIPOS.

ZALGIRIS KAUNAS: Pangos (18), Ulanovas (7), Toupane (21), Jankunas (3), Davies (9) --quinteto inicial--; Sajus (-), Masiulis (-), Milaknis (9), Micic (4), White (11), Kavaliauskas (6), Valinskas (2).

FC BARCELONA LASSA: Heurtel (2), Hanga (5), Claver (7), Moerman (2), Oriola (18) --quinteto inicial--; Ribas (3), Jackson (6), Navarro (8), Vezenkov (2), Koponen (10), Tomic (11).

--PARCIALES: 19-15, 25-19, 26-16 y 20-24.

--ÁRBITROS: Ryzhyk (UCR), Latisevs (LET) y Panther (ALE). Eliminaron a Tomic en el FC Barcelona Lassa.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena, 14.477 espectadores.