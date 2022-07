La Copa del Rey de 2023 "se va a quedar" en Badalona

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey de baloncesto de 2023, que se disputará del 16 al 19 de febrero, se "va a quedar" en Badalona, debido a la inversión en infraestructuras que llevará a cabo la localidad catalana, según afirmaron este martes en la presentación oficial en el Hotel Marina Port de Badalona.

Al acto acudieron el alcalde de Badalona, Rubén Guijarro; el presidente de la acb, Antonio Martín; y representantes del entramado deportivo, empresarial y político de la ciudad, que volverá a acoger el torneo 38 años después.

"Que la Copa del Rey venga a Badalona es un chute de energía y autoestima brutal. Es un orgullo como ciudad que el baloncesto vuelva a su cuna porque, para Badalona, esto es mucho más que una mera competición de baloncesto. Son nuestras miniolimpiadas y supondrá un punto de inflexión de la ciudad", confesó el alcalde de Badalona Rubén Guijarro.

Guijarro destacó que quiere llevar la Copa a todos los lugares de la ciudad, con una programación deportiva y cultural que muestre Badalona "con optimismo de cara al futuro". "La Copa no se va a hacer en Badalona, se va a quedar en Badalona por la inversión en instalaciones deportivas. Es nuestro compromiso para que esta Copa se quede aquí y no sea solamente un paso fugaz", remató Guijarro.

El presidente de la acb, Antonio Martín, se declaró satisfecho por una "apuesta segura" por la ilusión de toda la ciudad, por cómo se ha volcado para construir un "evento maravilloso" para Badalona y para el organismo que dirige. "Nuestro objetivo es que la ciudad lo pase bien porque, si es así, los aficionados que vengan también lo pasarán bien", indicó.

"Es de justicia por lo que significa esta ciudad para el baloncesto. La Copa, además del retorno económico o el mediático, busca despertar o recuperar la ilusión del deporte para mucha gente, como hemos vivido recientemente en Granada. Que quien acoja la Copa lo disfrute porque eso se transmite a todo el mundo", añadió Martín.

Más de 60 personas de clubes deportivos, grupos y asociaciones empresariales y representantes del consistorio y grupos políticos han acompañado al presidente de la acb y al alcalde en el acto, mostrando su apoyo al evento.

LA MINICOPA EN LLEFIÁ

La fase final de la Minicopa Endesa, el torneo paralelo a la Copa del Rey que disputan los mejores equipos infantiles de la Liga Endesa, se disputará en el pabellón de Llefià.

El Ayuntamiento de Badalona, además de habilitar autobuses lanzadera para los aficionados, remodelará el pabellón de Llefià, tanto la pista como los vestuarios, y colocará gradas supletorias, posibilitando un aforo superior a los 1.000 espectadores, para conseguir el mejor escenario posible para una Minicopa Endesa que no deja de crecer año tras año.

El alcalde Rubén Guijarro señaló que la acb y Badalona trabajaron con diferentes alternativas hasta llegar a la conclusión de que Llefiá, en el barrio más numeroso de la ciudad, era el espacio para hacer la Minicopa Endesa. "Tiene una instalación magnífica y en sus aledaños se pueden realizar actividades paralelas", apuntó.

Por su lado, Antonio Martín reivindicó la fuerza de un torneo que va más a cada año. "Este trofeo va a ir creciendo porque lo decide quien lo consume, el aficionado, que se divierte con un baloncesto tan puro. La cantera del aficionado es tan importante como la cantera del equipo y Badalona es el sitio para hacer una Minicopa Endesa", comentó.

Además, durante el acto se confirmó que la finalísima de la Minicopa Endesa se disputará en el Pavelló Olímpic de Badalona.

PEDRO MARTÍNEZ, JOEL PARRA Y ANNA CRUZ APUESTAN POR LA COPA

Además de los representantes políticos, sindicales y del mundo empresarial, el acto contó con la presencia de Pedro Martínez, entrenador del BAXI Manresa, quien desgranó qué significa el torneo para cada protagonista que la disputa.

"La Copa es una competición fantástica desde dentro y fuera. Te juegas muchísimo desde el primer momento: ganar o ir a casa, y eso hace que sea súper emocionante. Que se juegue en un finde motiva a los equipos de cara a dar su máximo desde el primer momento y la motivación es brutal", dijo.

Por su parte, el jugador del Joventut Joel Parra, Mejor Joven de la Liga Endesa 2021-22, demostró que, pese a no tener la vasta experiencia copera del técnico, sí comparte su ilusión por el evento. "Se ha convertido en una competición mágica, con todas las aficiones unidas. Puedes perder contra cualquiera, no hay favoritos, y eso lo hace especial, por lo que me puse bastante contento cuando vi que se jugaba aquí. En Badalona todo el mundo vive el baloncesto y jugar en casa es una motivación extra, aunque la Copa hay que salir a disfrutarla", señaló.

Y la internacional y leyenda del baloncesto femenino español Anna Cruz definió el torneo como "la fiesta del baloncesto". "Es lo que todos queremos vivir, donde todo puede pasar. Y ya era hora de que viniera a Badalona, caracterizada por respirar baloncesto. Que la Copa se haga aquí para los pequeños es importante, pues van a tener al alcance de la mano a jugadores de mucho nivel", declaró.