La Copa de Valencia tendrá una Fan Zone de más de 90.000 m2 "sin precedentes"

Fan Zone de la Copa del Rey de baloncesto de Valencia 2026

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Rey de baloncesto de Valencia 2026, que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena, contará con una gran Fan Zone exterior de más de 90.000 metros cuadrados -una dimensión equivalente a unas 250 canchas de baloncesto- que unirá el nuevo recinto con La Fonteta, sede de la Minicopa Endesa, y que se convertirá en el gran punto de encuentro de las aficiones durante el torneo.

Según informó la acb, con el apoyo de instituciones y patrocinadores, este espacio de acceso gratuito abrirá del jueves al domingo (de 11.00 a 21.00 horas de jueves a sábado y hasta las 19.00 el domingo) y ofrecerá actividades deportivas, conciertos, espectáculos, 'food trucks' y zonas de ocio para aficionados de todas las edades, en una iniciativa concebida como "la gran fiesta de las aficiones".

Además, el sábado 21 a las 12.00 horas acogerá el tradicional encuentro de seguidores de los distintos equipos, con una marcha conjunta cuyo punto de reunión inicial será el aparcamiento junto a L'Alqueria.

La música en directo tendrá un papel destacado en la Fan Zone, con conciertos y sesiones de DJs en un escenario específico impulsado por Endesa, entre los que sobresale la actuación de DJ Nano el sábado por la noche tras las semifinales, además de grupos emergentes y otros artistas invitados, mientras que un 'Comando Copa' recorrerá diariamente la ciudad en un autobús tematizado con actuaciones en distintos puntos de Valencia y en el propio recinto.

El espacio contará asimismo con canchas abiertas al público, concursos de tiro, simuladores, encuentros con jugadores e influencers y numerosos stands de patrocinadores y clubes que organizarán actividades participativas y ofrecerán merchandising oficial.

Entre las propuestas destacarán retos de habilidad y agilidad, la creación de cromos personalizados de los aficionados, concursos con premios como viajes o experiencias en el Roig Arena, así como iniciativas solidarias y encuentros con personalidades del baloncesto, completando una programación pensada para los aficionados.