El Covirán Granada se refuerza con el escolta dominicano Jassel Pérez

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escolta dominicano Jassel Pérez jugará esta temporada en el Covirán Granada, club que le fichó el pasado verano y le cedió al Grupo Alega Cantabria en Primera FEB, una decisión motivada por las bajas de Elias Valtonen y Jovan Kljajic.

El equipo dirigido por Ramón Díaz mantenía la opción de llamar a filas al jugador, propiedad del club rojinegro, a partir del 15 de diciembre, y el técnico ha decidido efectuarla ante las bajas sufridas en las últimas semanas.

El dominicano, de 24 años y 1,90 metros, ha disputado un total de 10 partidos en Primera FEB, competición en la que ha promediado 15 puntos con un 50% de acierto tanto en lanzamientos de dos puntos como en triples. Además, ha logrado de media cuatro rebotes y 3,3 asistencias para 16 de valoración.

Pérez ha sido clave en las cuatro victorias que ha firmado el conjunto cántabro hasta el momento en la segunda categoría del baloncesto nacional. El exterior debutó en la competición con 30 puntos y 36 de valoración en la visita al Monbus Obradoiro.

En el último encuentro disputado con su anterior equipo también fue clave en la victoria sobre el Hestia Menorca (83-80) al aportar 21 puntos y 27 de valoración.