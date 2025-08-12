Cristina Ouviña: "La pasada temporada ha sido una experiencia única y súper bonita"

Archivo - Imagen de archivo de Cristina Ouviña en un partido con el Valencia Basket. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La base española de Valencia Basket Cristina Ouviña aseguró este martes que la pasada temporada, en la que fue baja por maternidad, ha sido "una experiencia única y súper bonita" y explicó que se ha "sentido partícipe" de los méritos del equipo 'taronja' "en todo momento", a pesar de no haber disputado ningún partido.

"Ha sido una experiencia única y súper bonita. Ha sido diferente vivir desde fuera todo el año, pero bueno, en todo momento me he sentido partícipe. Yo tenía que entrenar en el gimnasio hasta que mi cuerpo dijo hasta aquí", subrayó la jugadora aragonesa en declaraciones a los medios del club.

La jugadora internacional con España declaró que se está adaptando a su "nuevo cuerpo" y su "nueva vida", aunque tiene "las mismas ilusiones y las mismas ganas". "Poco a poco voy a intentar estar lo antes posible ayudando al equipo. Para mí es como volver cuando nada es igual, pero entiendo que las ganas y la ilusión es siempre la misma", apuntó la jugadora 'taronja'.

Ouviña afirmó que ahora tiene "una motivación extra", al mirar a la grada y ver a su hijo "allí". "Ahora mismo también me motiva. Volver a la máxima categoría, al máximo nivel, con la aspiración de volver a intentar ganar los títulos, y eso, con dos ojos nuevos en los que mirarme", agregó.

Por último, la base zaragozana contó que está "flipando" al ver cómo ha cambiado el Roig Arena, la nueva casa de Valencia Basket, desde que ella se fue en abril. "Estaba todo un poco todavía patas arriba, y estos últimos días que he ido paseando por la zona es increíble. Tengo muchísimas ganas", zanjó.