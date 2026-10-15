Tadas Sedekerskis, Kosner Baskonia - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

La cuarta etapa de Perasovic empieza en Bolonia

El Baskonia busca el salto de calidad en Euroliga con el cambio en el banquillo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia visita este viernes (20.30) a la Virtus Bolonia en la sexta jornada de la Euroliga como primer partido bajo las órdenes de Velimir Perasovic, giro en el banquillo para buscar un salto de calidad precisamente en competición continental.

Los despachos del equipo de Vitoria echaron humo este miércoles con dos anuncios importantes. Primero fue el adiós tras cuatro temporadas de un jugador referente como Markus Howard, rumbo al Zenit, y unas horas después, el Baskonia destituyó al técnico campeón de Copa del Rey la temporada pasada Paolo Galbiati.

Después de poco más de un año en el cargo, apenas con un mes de la vigente temporada, el italiano se vio apartado del banquillo de un Baskonia que en la Liga Endesa marcha líder con tres victorias en tres partidos, pero que en Euroliga es colista con 1-4.

"Millones (nos faltan). Experiencia, millones, adaptación. Es la realidad. Experiencia, pero sabemos quiénes somos, sabemos nuestro presupuesto. Nuestra misión es mejorar a los jugadores, tratar de competir, tratar de ganar todos los partidos, pero echamos de menos esto", dijo Galbiati tras la derrota el martes ante el Dubai BC.

Unas declaraciones que quizá no reflejaban optimismo en las opciones de un Baskonia que decidió cortar por lo sano y recuperar a un viejo conocido como Perasovic. El técnico croata, de 61 años, vivirá una cuarta etapa al frente del equipo azulgrana, 21 años después de la primera y siete de la última.

El veterano técnico tiene mimbres para hacer funcionar a un Baskonia que ha demostrado su gen competitivo, pero que se ha quedado corto en ocasiones. Hace dos semanas, en su única victoria, ante el Milán, sacaron esa garra con Márcio Santos y Chris Duarte, y mucha calidad en los últimos minutos de Damion Baugh.

Además, la aportación del capitán Tadas Sedekerskis está siendo constante desde que empezó la temporada. Ahora, las piezas nuevas de este Baskonia se suman a un nuevo entrenador, una fórmula que toca ver si funciona. El primer paso será en el PalaDozza, casa de un Bolonia que está dirigido por el técnico español Álex Mumbrú y que lleva un positivo balance de 3-2, dentro del 'Top 10'.

"Todos sabemos que cuando un equipo cambia de entrenador, hay una reacción positiva inmediata, así que será más difícil para nosotros: tendremos que mantener la concentración durante 40 minutos", dijo un Mumbrú que tiene a Derrick Alston Jr, Wendell Moore, Marcus Carr y Aliou Diarra como jugadores más enchufados en estas jornadas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VIRTUS BOLONIA: Carr, Moore, Edwards, Alston Jr y Diouf --posible quinteto inicial--, Klintman, Diarra, Baldasso, Casarin, Kokila, Frazier, Bello.

KOSNER BASKONIA: Simmons, Duarte, Stewart, Lawson y Faried --posible quinteto inicial--; Santos, Baugh, Spagnolo, Kurucs, Sedekerskis, Joksimovic y Frisch.

--ÁRBITROS: Nedovic, Bissang y Obrknezevic.

--PABELLÓN: PalaDozza.

--HORA: 20.30/M+ Baloncesto 2.