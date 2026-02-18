Daniel Miret: "Hemos de estar un poco locos para ir de verdad a por la victoria"

Archivo - Daniel Miret, entrenador del Asisa Joventut. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Asisa Joventut, Daniel Miret, ha afirmado que sus pupilos han "de estar un poco locos para ir de verdad a por la victoria" en su partido de este jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey, pues su adversario será el Valencia Basket y la edición de este 2026 se disputará precisamente en la ciudad del río Turia.

"A nivel mental se puede enfocar de muchas formas. Yo cuando tengo la presión de haber de ganar jugando en casa con toda la responsabilidad que lleva, pues también es una trampa. Está claro que, si no hacemos un muy buen partido, esto no va a servir de nada. Porque al principio va a ser una batalla atlética, de energía y de velocidad muy importante, que nosotros tenemos que mantenernos en el partido", subrayó Miret este miércoles a varios periodistas durante un 'canutazo'.

"El tema de creernos que vamos a ganar y que vamos a ganar la Copa porque podemos hacerlo, porque tenemos el equipo para poder hacerlo, para mí es la clave. Que tú no estés en un momento, te veas 10 abajo, veas una fiesta en el pabellón y te rindas. Porque a veces muchas de nuestras posibilidades van a pasar por ahí, por ser capaces de superar una adversidad, un mal momento y de creérnoslo, que podemos, y hemos de estar un poco locos para ir allí de verdad a por la victoria", aseveró.

Luego señaló que en esta Copa "habrá muchos aficionados" de la 'Penya' y que por eso la jugarán "con un plan muy claro, que es ir por ella desde el primer partido, desde el primer momento". "Vamos a ir a ganar, hemos demostrado que somos un equipo competitivo, que tenemos jugadores que en estos partidos saben cómo jugarlos y con la conciencia de saber que es muy difícil, que pasaremos por muchos momentos complicados", advirtió.

"Podemos tener un ambiente en contra, evidentemente jugamos contra el anfitrión y eso pasará. Y que nos lo tenemos que creer al 100% para que no se nos caiga en ningún momento, creérnoslo de verdad e ir a ganar, que es lo que queremos", insistió el entrenador del Joventut Badalona.

"Sabemos que cualquiera de los ocho equipos que hay en la Copa ha demostrado que es muy competitivo, que es una amenaza. No hablamos solo de la 'Penya', porque tanto el Madrid como el Barça como los otros equipos que hay aquí son superpotentes. Y pasa porque nosotros nos lo creamos, hagamos un muy buen partido y que nuestros jugadores estén bien, que es lo que depende de nosotros y lo que es importante", avisó al respecto.

"Mucha gente del Joventut va a hacer un gran esfuerzo porque al final es una cosa que somos conscientes que ir a una Copa es un esfuerzo familiar. El esfuerzo económico que haces a veces por irte de vacaciones, lo haces para dar apoyo a tu equipo. Y nosotros representamos el que esta gente que vaya allí salga con el orgullo de ver un equipo que lo ha dado todo y que se lo ha creído de verdad", argumentó a pie de pista.

"¿Vamos a disfrutar? Vamos a competir, yo disfruto cuando competimos y cuando ganamos. Entonces, con cero excusas, con la responsabilidad de saber que la gente que va, aunque es verdad que irán muchos de Badalona, mayoritariamente el pabellón va a ir con Valencia, y aunque sea una fiesta de las afecciones, jugamos en el Roig Arena", recalcó Miret.

"Aunque seamos pocos, pues que se oigan y que nosotros sepamos que están ahí, que lo utilicemos como una motivación más, que es lo que va a ser. Ya hay muchas batallas en la historia donde ser menos no te quita posibilidades de poder ganar al final. Pues nosotros a tope y lo que le pido al equipo es este punto. ¿Que tenemos experiencia? La experiencia que no nos haga pensar que es muy difícil, que nos haga pensar que no queremos oír que somos un equipo veterano, creemos que nuestros líderes tienen este punto de locura suficiente como para ir allí y tener en los ojos una mirada y un fuego que todo el mundo vea que vamos a por el partido", dijo.

"Ahora en los entrenamientos sí que hacemos un pico donde buscamos más intensidad y más velocidad. Tenemos la suerte de que jugamos el jueves, que es una cosa que de cara al aficionado sí que es verdad que piensas que si te sale mal pues es mala, pero para nosotros es buenísima porque tenemos un día de descanso. Siendo sinceros, no nos dejaremos nada. El primer partido es una final para nosotros", aseguró.

Más tarde reconoció "la ilusión máxima" por "ganar ese partido y que "lo que venga, como podamos, ya lo asumiremos sin pensar más allá de las cargas que necesitaremos". "Vamos a darlo todo en cada minuto porque sabemos que cualquier otra cosa que no sea este plan de ir a ganar y darlo todo en cada rebote, en cada acción, nos quita posibilidades de ganar esta batalla que seguro que el Valencia planteará con un nivel de intensidad y de velocidad y de evitar situaciones de 5 vs 5 muy diferente al partido que vimos aquí", aludió a su partido de la Liga Endesa contra el Valencia.

"Sabemos que es a tres partidos, que es una cosa que está cerca, que es muy difícil y es uno de los torneos que es especial porque yo creo que todo jugador, todo entrenador, todo club entiende que a tres partidos ganar un título, y un título de muchísimo prestigio, pues es más posible. Entonces creo que hay ganas y hay ganas porque tenemos jugadores que lo han probado, que saben lo que es. Es una de estas cosas que se transmite, sabemos lo especial que es y ganas tenemos muchas", agregó.

"El año pasado, la primera parte creo que la jugamos muy bien; pero esto no va de jugar bien, esto va de competir. Y al final salimos del partido por acciones de rebote donde son batallas individuales y hay más un factor competitivo que un factor de juego. Y lo que le pedimos a los jugadores es que jueguen con la disciplina y con el tono y con la seriedad que cada posesión vale en la Copa", resaltó.

"Dos malos ataques, dos malas defensas o dar facilidades a un equipo en la Copa del Rey es no poder ganar al final del partido. Ir paso a paso, vayamos 10 arriba o 10 abajo, no cambiar esta idea de que para poder sumar al final tenemos que hacer un partido casi perfecto en términos de competitividad, de segundos esfuerzos, de no cometer lo que nos pasó allí un poco de perder dos balones consecutivos", recordó de un anterior duelo.

"Ellos tienen una velocidad de ejecución y con una simpleza de conceptos extraordinaria, muy enriquecida porque parece que juegan muchas cosas similares pero te cambian posiciones, perfiles de jugadores de aquí a allá, y has de estar muy bien para estar delante de la pelota y no equivocarte", avisó el técnico de la 'Penya'.

Además, elogió a su homólogo 'taronja' Pedro Martínez. "Es uno de los que más nos conoce, uno de los que siempre ha aportado iniciativas nuevas. Él tiene ahora mismo un estilo que mucha gente le ha copiado, incluso entrenadores que han terminado en el NBA; que con esta velocidad de ejecución y responsabilidad individual que les piden, los jugadores mantienen un sello y una intensidad muy altas", explicó al respecto.

"Ahora están en el top 3 de una Euroliga supercompetitiva y con rivales muy exigentes. Cuando parecía que su modelo en aquel momento no estaba dando los máximos que ahora están dando, dijo que doblaría la apuesta y esperemos que la triplique este año. Nos espera un partido muy físico y nosotros lo podemos hacer bien, pero sabemos la receta y sabemos lo que nos espera", concluyó Miret en su rueda de prensa.