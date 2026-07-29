Darius McGhee ficha una temporada por el iLERNA Lleida

Archivo - Darius McGhee, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Harry Langer/Defodi Images

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador armenio-estadounidense Darius McGhee, base de 27 años y 1,74 metros de altura, ha concretado su fichaje por el iLERNA Lleida para la temporada 2026-27, tras haber adquirido experiencia europea en el Telekom Baskets Bonn y más recientemente en el JL Bourg Basket.

Con el equipo de Bourg-en-Bresse (Francia), disputó el pasado curso 32 encuentros de la LNB Betclic Élite y promedió más de 24 minutos en la cancha, 10,6 puntos, 2,8 rebotes, 4,3 asistencias y 0,9 recuperaciones de balón; también jugó dos partidos en la Leaders Cup, uno en la Coupe de France y 23 en una Eurocup donde además se proclamó campeón.

Nacido el 2 de junio de 1999 en Roxboro, Carolina del Norte (EE.UU.), antes de su aventura en Europa había militado durante cinco temporadas (2018-2023) en la NCAA con los Liberty Flames y después incluso en la NBA G League con los Indiana Mad Ants, ahora llamados Noblesville Boom.

Por otra parte, según concluyó este miércoles el Força Lleida en su nota de prensa, McGhee "ha vestido la camiseta de la selección de Armenia en las ventanas clasificatorias para el Eurobasket"; en concreto fue el pasado 2 de marzo contra Bulgaria, en un partido donde logró 35 puntos, cuatro rebotes, siete asistencias y 29 créditos de valoración.