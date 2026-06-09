David DeJulius (UCAM Murcia) estará unos 3 meses de baja por la fractura de un dedo del pie derecho

El jugador del UCAM Murcia David DeJulius - UCAM MURCIA

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense David DeJulius, jugador del UCAM Murcia CB, ha sido intervenido con éxito de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió recientemente y estará de baja aproximadamente tres meses, según informó este lunes el club murciano.

La operación fue realizada por los doctores Miguel Ángel Moltó y Francisco García Zafra en el Hospital Quirónsalud Murcia y se desarrolló de manera satisfactoria.

Además, el director de juego estadounidense, integrante del Mejor Quinteto de la Liga Endesa, ya ha recibido el alta hospitalaria y comenzará su proceso de rehabilitación en los próximos días, con el objetivo de iniciar cuanto antes su recuperación.

De esta forma, DeJulius afronta un periodo de inactividad estimado en alrededor de tres meses tras pasar por el quirófano para solucionar la lesión sufrida en el pie derecho y poder estar listo para la siguiente temporada.