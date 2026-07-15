David Krämer finaliza su etapa como jugador del Real Madrid

Archivo - David Krämer, en un calentamiento con el Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista alemán David Krämer, alero de 29 años y 1,96 metros de altura, ha finalizado su etapa como jugador del Real Madrid después de estar una sola temporada en su plantilla, tras el acuerdo alcanzado este miércoles con la entidad merengue.

Así lo indicó el club blanco en su página web y canales oficiales. "El Real Madrid le agradece su profesionalidad, compromiso y entrega a lo largo de la temporada y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de sus vidas", añadió la nota de prensa.

Fichado en verano de 2025 procedente de La Laguna Tenerife, Krämer apenas entró a lo largo del pasado curso en los planes de su entrenador, el italiano Sergio Scariolo. Aun así, jugó como madridista 30 partidos de la Liga Endesa, promediando 12:56 minutos en cancha, 6,7 puntos, 1,8 rebotes, 0,4 asistencias y 0,5 recuperaciones para 5,7 de valoración.