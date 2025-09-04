La plataforma de streaming DAZN dará las competiciones de la acb los próximos cinco años. - ACB

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de streaming DAZN ha adquirido los derechos para emitir todos los partidos de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey para las próximas cinco temporadas, según ha anunciado la acb en un comunicado.

El acuerdo también contempla la emisión de los campeonatos durante cinco temporadas en los países y territorios de Estados Unidos, MENA (Oriente Medio y Norte de África), Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Canadá, Australia, Taiwán y Japón, así como a partir de la temporada 2026-27 en Alemania y Austria.

La cobertura arrancará con la Supercopa Endesa 2025, que se disputará en Málaga los próximos 27 y 28 de septiembre. Además de la Liga Endesa, la plataforma emitirá en exclusiva la Copa del Rey, que tendrá lugar del 19 al 22 de febrero de 2026 en el nuevo Roig Arena de Valencia.

Los aficionados podrán disfrutar de todos los partidos en directo y a la carta, en total más de 1.700, en los próximos cinco años. Junto a ello, contenido exclusivo, entrevistas, resúmenes y programas especiales centrados en los equipos y jugadores protagonistas de cada jornada.

Asimismo, como parte del acuerdo, DAZN ofrecerá cada jornada un encuentro de la Liga Endesa en abierto. Los aficionados podrán seguir estos partidos gratis solo con descargar la aplicación de DAZN y registrarse con su correo electrónico.

La acb se suma al catálogo de la plataforma junto a otras competiciones como LaLiga, la Fórmula 1, MotoGP, NFL y, entre otros, LaLiga Hypermotion.

Para dar respuesta al interés de los aficionados al baloncesto, DAZN lanzará un plan específico para ellos, que ofrecerá acceso a todos los partidos de la acb en directo y bajo demanda. Esta propuesta se podrá disfrutar por 9,99 euros al mes en la modalidad anual de pago fraccionado, 14,99 euros en la mensual o 109,99 euro en la anual con pago único.

Este nuevo plan se podrá contratar en la aplicación de DAZN y en DAZN.com próximamente. Los usuarios del plan Premium tendrán incluidos estos contenidos en su suscripción sin coste adicional.

El presidente de la acb, Antonio Martín, se mostró ilusionado por formar parte de la programación de esta plataforma junto a las "mejores competiciones deportivas del mundo". "Nos apasiona su propuesta y avanzar juntos para poder aumentar la visibilidad de nuestras competiciones. Nuestros clubes agradecen la apuesta de DAZN por el baloncesto", indicó Martín.