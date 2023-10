De'Aaron Fox firma con Curry Brand, la marca de Under Armour y Stephen Curry. - UNDER ARMOUR

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de Under Armour y el base de Golden State Warriors Stephen Curry, Curry Brand, ha fichado un acuerdo multianual de patrocinio con el base de Sacramento Kings De'Aaron Fox, que se convierte en el primer deportista de la línea deportiva.

De'Aaron, Stephen Curry y Curry Brand colaborarán y ampliarán el alcance de la marca de Under Armour en el mundo del baloncesto y más allá de las pistas.

"Aclamado como uno de los jugadores más notables de la liga, las habilidades de De'Aaron en la cancha, sus logros tempranos y su dedicación al juego sirven de inspiración para la futura generación de atletas. De'Aaron encarna lo que significa ser un atleta Under Armour creando un impacto duradero, cambiando el juego del baloncesto y las comunidades a las que servimos para mejor", dijo Stephanie Linnartz, CEO de Under Armour.

Para De'Aaron, la decisión de fichar por Curry Brand fue fácil. Desde hace tiempo es un fan de la marca, de su misión y de sus soluciones de rendimiento, y llevará calzado Curry Brand durante toda la temporada 2022-23. En su nuevo puesto, De'Aaron trabajará con Stephen Curry y Curry Brand para innovar en calzado y ropa que cambien el juego, incluido el lanzamiento de su propio calzado de la marca Curry en 2024.

"Tener a alguien que cree en lo que haces, que cree en lo que representa la marca y que cree no sólo en ser un atleta de la marca Curry, sino en convertirlo en tu identidad como jugador, es especial.

Y esa es exactamente la razón por la que elegimos a De'Aaron: cree en la marca Curry y en nuestra misión tanto como en sí mismo en la cancha. Estoy muy agradecido de tener un socio tan dedicado a nuestra marca e implicado en lo que nos depara el futuro colectivo", declaró Stephen Curry, presidente de Curry Brand.

A partir de ahora, Fox no sólo influirá en las soluciones de rendimiento de Under Armour sino que también supervisará el baloncesto de base de Under Armour y los programas UA Next, proporcionando acceso al deporte y la formación a los atletas de todos los niveles, incluido el apoyo al campamento anual de Stephen Curry.

Dicho campamento es conocido por acoger a algunos de las mejores promesas de baloncesto del país, donde será un mentor para estos jugadores dentro y fuera de la cancha, ayudándoles a navegar a ese siguiente nivel de élite después de la universidad.

"Siempre he dicho que mi trabajo en la cancha no significa nada si no puedo utilizar mi plataforma para hacer el bien, y por eso siempre he admirado lo que Stephen ha hecho con Under Armour por el baloncesto y las comunidades infrarrepresentadas", dijo De'Aaron Fox.

Curry y Fox se enfrentarán, ambos calzando la marca Curry, este viernes cuando Sacramento Kings y Golden State Warriors se enfrenten en partido de temporada regular de la NBA.