Decathlon y la FEDDF presentan la nueva camiseta oficial de las selecciones de baloncesto en silla

La selección femenina de baloncesto en silla de ruedas posa con sus nuevas camisetas de Decathlon - DECATHLON

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon', la marca multideporte mundial, y la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) dieron a conocer la nueva camiseta oficial de las selecciones españolas masculina y femenina de baloncesto en silla de ruedas, en el marco del acuerdo de colaboración que ambas organizaciones mantienen desde hace un año.

De este modo, con 'Decathlon' como proveedor técnico de la equipación de juego, la iniciativa refuerza el propósito de la compañía de hacer que el deporte sea accesible para todas las personas. La equipación se estrenará en el Campeonato del Mundo de Ottawa (Canadá), que arranca este miércoles 9 de septiembre, y en noviembre (26-28) acompañará a España también en el 2026 IWBF 3x3 Open World Championships de El Cairo (Egipto), con representación en ambas categorías.

"Es un orgullo equipar a los equipos nacionales que representan a España en todos los torneos internacionales de baloncesto en silla de ruedas. Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la accesibilidad al deporte y sus beneficios a todos las personas", explica Eduardo Malo, responsable de 'Decathlon Pro' en 'Decathlon España'.

"Que la camiseta de nuestras selecciones esté en la misma estantería que cualquier otra equipación deportiva, al mismo precio y al alcance de cualquiera, es exactamente el paso que llevábamos años buscando. No es un gesto: es normalidad", subraya por su parte Enrique Álvarez Orcajo, presidente de la FEDDF.

La camiseta oficial ya está disponible para el público en la web de 'Decathlon' y en tiendas seleccionadas de Madrid y Barcelona. En concreto, se puede adquirir por 24,95 euros en Decathlon San Sebastián de los Reyes (Madrid) y Decathlon Badalona (Barcelona).

La presentación de esta nueva equipación coincide con el primer aniversario de la alianza de 'Decathlon España' con las cuatro federaciones españolas de referencia en deporte adaptado: la FEDDF, la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), la Federación Española de Deportistas con Parálisis Cerebral (FEDPC) y la Federacióm Española de Deportistas con Discapacidad Intelectual (FEDDI).

A través de esta colaboración, 'Decathlon' actúa como distribuidor técnico, facilitando el equipamiento deportivo al talento de selecciones españolas en disciplinas como baloncesto, rugby, hockey en silla, atletismo, natación, halterofilia, boccia y deportes de invierno, entre otras.