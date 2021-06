Derbi final a todo o nada en el Palau

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Barça y Joventut se verán las caras de nuevo este sábado en el tercer y último partido de cuartos de final del Playoff de la Liga Endesa, un derbi final a todo o nada en el que quien salga vencedor del Palau Blaugrana estará en semifinales.

Después de que Barça y 'Penya' hayan ganado sus respectivos partidos en casa, el derbi catalán se va al 'match ball' final. De nuevo en el Palau Blaugrana, por ser el Barça cabeza de serie, el cruce ya no puede dilatarse más y llega el momento de poner toda la carne en el asador.

En el primer duelo, pese a venir el Barça de perder la final de la Euroliga ni 48 horas antes, los de Sarunas Jasikevicius, que no están contando en este cruce con el base Nick Calathes por lesión, se impusieron gracias a la dupla formada por Pau Gasol y Leandro Bolmaro.

Pero el jueves, en el Olímpic de Badalona, la 'Penya' se la jugaba y respondió a la perfección. Solo el segundo cuarto asomó el Barça, pero fue el equipo de Carles Duran quien minimizó el talento del subcampeón de la Euroliga, tirado por Ferran Bassas (20 puntos) y dos ex del rival como Ante Tomic y Pau Ribas, que lideraron el esfuerzo de los de Badalona para seguir vivos.

Carles Duran es ambicioso de cara a este tercer choque y no quiere oír hablar de victimismos. "No nos sirve la victoria de ayer, tenemos que ganar mañana. Jugamos el playoff por el título, no somos el sparring del Barça", comentó el técnico, que tendrá la duda de Neno Dimitrijevic por un esguince del ligamento del tobillo izquierdo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Bolmaro, Higgins, Hanga, Mirotic y Davies --posible quinteto inicial--; Abrines, Bolmaro, Smits, Gasol, Kuric, Oriola, Westermann.

CLUB JOVENTUT BADALONA: Bassas, Ribas, Parra, Morgan y Tomic --posible quinteto inicial--; Dimitrijevic, Ventura, Brodziansky, López-Arostegui, Birgander, Dawson, Parrado.

--ÁRBITROS: Conde, Calatrava y Padrós.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 18.30/Movistar Deportes.