Devontae Cacok refuerza el juego interior del UCAM Murcia

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pívot estadounidense con pasaporte jamaicano Devontae Cacok jugará la próxima temporada en el UCAM Murcia, por lo que se convierte en el séptimo fichaje de la entidad universitaria para el curso 2025-26.

El interior norteamericano, de 28 años y 2,01 metros, ha disputado la NBA con dos franquicias distintas: San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers, donde se proclamó campeón de la NBA en el año 2020, la temporada de la COVID-19.

Posteriormente, en la campaña 2022-23, Cacok aterrizó en el baloncesto europeo de la mano del CSKA de Moscú, donde promedió 9 puntos y 5 rebotes por partido. Un año más tarde hizo su debut en la Euroliga con la Virtus de Bolonia. En diciembre de 2023 sufrió una de rodilla que le tuvo apartado de las canchas durante un año.

"Cuenta con experiencia en Europa y en la NBA y destaca por su atleticismo, fuerza, capacidad de rebote, compromiso con el equipo y facilidad para pasar y anotar cerca del aro", informó el UCAM Murcia.