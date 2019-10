Diez equipos pelearán desde el sábado por el título de División de Honor de baloncesto en silla de ruedas

Publicado 14/10/2019 19:09:29 CET

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez equipos iniciarán este sábado la búsqueda del título en la 52ª edición de la División de Honor de la Liga Nacional Baloncesto en Silla de Ruedas-Trofeo Fundación ONCE 2019-20, a pocos meses de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

La competición cuenta con 116 jugadores -51 de ellos extranjeros-, que competirán en la liga más potente de Europa, después de que España superara a Italia en el ranking europeo de clubes en 2018 gracias a los buenos resultados en las competiciones continentales. El buen momento de este deporte se refleja también en el hecho de que España tendrá equipo masculino y femenino en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, algo que sólo había ocurrido en Barcelona'92.

La liga fue presentada este lunes en la sede de la Fundación ONCE de Madrid por la periodista Almudena Rivera, que ha cubierto seis Juegos Paralímpicos. El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE) y del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, destacó el "magnífico espectáculo" que se verá en "la liga más importante de baloncesto en silla de ruedas de Europa"; así, indicó que la Fundación ONCE entregará 38 sillas de ruedas a escuelas de los clubes, y recordó que esta entidad patrocina la liga desde 1990 y que contribuyó a los "magníficos" Juegos Paralímpicos de Barcelona'92.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), Enrique Álvarez, comentó que la competición es fruto de "la unión de muchas personas e instituciones" y ensalzó el trabajo de los clubes para que "la mejor liga de Europa pueda desarrollarse", además de recalcar que esta temporada habrá más visibilización gracias al programa 'Mundo BSR', que emiten La Voz Inclusiva y TupuedesTV.

En representación de los clubes hablaron los jugadores Fran Lara (Las Rozas FDI), José Leep (Fundación Vital Zuzenak), Carlos Ocasio (Rincón Dental Amivel), Agustín Alejos (Iberconsa Amfiv), Lalo Prieto (Fundación Grupo Norte), Enzo Santi (BSR ACE Gran Canaria), Jannik Blair (Bidaideak Bilbao BSR), Phil Pratt (Extremadura Mideba Calero Suministros), Gaz Choudhry (BSR Amiab Albacete) y Terry Bywater (Ilunion), que comentaron sus impresiones sobre las expectativas para esta temporada y la calidad de la liga española.

Entre los diez equipos de la competición estarán los nueve primeros clasificados de la pasada temporada, -Ilunion (Madrid), BSR Amiab Albacete, Extremadura Mideba Calero Suministros (Badajoz), Bidaideak Bilbao BSR, BSR ACE Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria), Fundación Grupo Norte (Valladolid), Iberconsa Amfiv (Vigo), Rincón Dental Amivel (Vélez-Málaga) y Fundación Vital Zuzenak (Vitoria-Gasteiz)- y el campeón de la Primera División, el Las Rozas FDI.

El Ilunion busca defender el título, que supuso su 17º trofeo, más que ningún otro club en la historia. El BSR Amiab Albacete ganó en la temporada 2017-18 y el Fundación Grupo Norte, en la 2010-11. Todos los equipos de la División de Honor jugarán una liga regular a doble vuelta; los cuatro mejores optarán al título en una Final Four durante un fin de semana, con semifinales, partido por el tercer y cuarto puesto, y final. El décimo promocionará para no descender de categoría en un partido único en la pista del subcampeón de la Primera División.