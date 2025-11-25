Dilyte, nuevo proveedor oficial de la acb

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dilyte, la marca de hidratación avanzada de Grupo AJE, ha firmado un acuerdo con la Asociación de Clubs de Baloncesto (acb) para convertirse en proveedor oficial de todas sus competiciones. Con este acuerdo, vigente por un año, Dilyte entra en España y consolida su presencia en Europa, acercando la marca a los aficionados al baloncesto.

Su presencia estará garantizada esta temporada en la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Minicopa Endesa, así como en la próxima edición de la Supercopa Endesa.

El Project Manager de Grupo AJE en España, Kusy Lama Añaños, destacó "el poder del deporte para unir a las personas y fomentar valores como el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia". "Queremos que Dilyte se convierta en una marca referente en hidratación avanzada y esencial. España es un mercado estratégico por su dinamismo y apertura a productos que combinan bienestar y funcionalidad", afirmó.

Actualmente, la bebida de hidratación avanzada se ha lanzado en nueve países: Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. "Con Dilyte queremos llevar la hidratación avanzada a más personas. Es una propuesta que une ciencia, innovación y accesibilidad, y que responde al nuevo ritmo de vida de los consumidores", añadió Kusy Lama Añaños.

Dilyte presenta una fórmula baja en calorías, que combina 10 iones, minerales, electrolitos y vitamina B6, para "favorecer la adecuada absorción de líquidos, ayudando a mantener el cuerpo en equilibrio". Está pensada para acompañar momentos de exigencia física tras el deporte, en la actividad diaria, celebraciones o una jornada bajo altas temperaturas ofreciendo una alternativa funcional sin sacrificar el sabor.

Ricardo de Diego, Director de Marca de acb, explicó que "es un día muy importante" por esta unión con Dilyte y Grupo Aje. "Llegan para aportar a la acb una visión muy alineada con lo que es nuestro baloncesto. Hablamos de ritmo, innovación y cuidar a las personas", aseveró. "Además de una asociación de valores. Sólo darles las gracias por confiar en nuestro proyecto, en nuestros clubes y nuestras competiciones. Estamos convencidos en que juntos haremos algo grande", explicó.