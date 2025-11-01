Doncic vuelve a superar los 40 puntos ante los Grizzlies de un discreto Aldama

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El base esloveno Luka Doncic anotó 44 puntos este sábado --madrugada en España-- para la victoria de Los Angeles Lakers por 112-117 ante los Memphis Grizzlies, equipo del ala-pívot español Santi Aldama, mientras que el también español Hugo González participó bastante en el triunfo de los Boston Celtics por 108-109 en su visita a los Philadelphia 76ers durante el inicio de la Emirates NBA Cup.

Doncic, que reaparecía tras sufrir un esguince en un dedo de su mano izquierda, brilló en el FedExForum de Memphis. Si en sus dos partidos anteriores a esa lesión había metido respectivamente 43 y 49 puntos a los Golden State Warriors y a los Minnesota Timberwolves, el esloveno volvió a superar la cuarentena y añadió 12 rebotes con seis asistencias.

Por su parte, Aldama firmó siete puntos, 10 rebotes, tres asistencias y un robo de balón para unos Grizzlies de actuación coral con 16 puntos anotados tanto por Jaylen Wells como por Jock Landale, con otros 15 metidos por Jaren Jackson Jr. No obstante, la franquicia de Tennessee sigue irregular y ahora tiene balance de 0-1 en el Grupo B del Oeste.

Por otra parte, en el Grupo B del Este, Hugo González consiguió cinco puntos, cinco rebotes, dos asistencias y dos robos en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. La buena cosecha de los Celtics estuvo guiada por Jaylen Brown con 32 puntos, tres rebotes, seis asistencias, un robo y un tapón, y enfrente destacaron Tyrese Maxey con 26 puntos y Joel Embiid con 20.