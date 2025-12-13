El Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia, suspendido por la borrasca 'Emilia'

Balón de la Liga Endesa - Europa Press/Contacto/David Ramirez

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido de la décima jornada de la Liga Endesa entre el Dreamland Gran Canaria y el Kosner Baskonia, previsto para este sábado a las 20.00 hora peninsular española en el Gran Canaria Arena, ha sido aplazado por la llegada de la borrasca 'Emilia' a las islas.

"El Cabildo de Gran Canaria ha comunicado la imposibilidad de disputar el partido Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia de la Liga Endesa, programado para esta tarde a las 20.00h (19.00h insular) debido a la 'Borrasca Emilia', habiendo decretado el cierre de todas las instalaciones deportivas de la isla, sin fecha prevista de reapertura", informaron la ACB y ambos clubes.

Así, la Liga Endesa ha optado por "aplazar el partido", aunque ha anunciado que "próximamente se anunciará una nueva fecha y hora" para su disputa.

Canarias registró la pasada madrugada más de 200 incidencias por el paso de la borrasca 'Emilia' en el archipiélago, en concreto, entre las 00.00 y las 08.00 horas de este sábado, según informó el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

La mayoría de las incidencias se registraron en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, así como en el área metropolitana de Tenerife, estando vinculadas con la caída de árboles, farolas y adornos navideños a la vía pública.