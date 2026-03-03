El Dreamland Gran Canaria refuerza su juego interior con Chimezie Metu

Archivo - Chimezie Metu, en un calentamiento con el FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Dreamland Gran Canaria ha anunciado la incorporación del ala-pívot nigeriano Chimezie Chukwudum Metu, de 28 años y 2,08 metros de altura, para reforzar así el juego interior del equipo que entrena Jaka Lakovic.

Nacido el 22 de marzo de 1997 en Los Ángeles, California (Estados Unidos), Chimezie Metu "se formó en la prestigiosa USC de California jugando tres cursos para los Trojans", según indicó este martes el Gran Canaria en un comunicado oficial.

"En su periplo NCAA destacó con sus puntos y rebotes, dejando trazas de jugador espectacular y explosivo de cara al aro. En su último curso universitario, promedió 15,7 puntos, 7,4 rebotes y 1,7 tapones", apuntó el club grancanario en la misma nota de prensa.

"Elegido en la posición 49 del Draft de la NBA de 2018 por los San Antonio Spurs, Metu disfrutó de seis años de carrera en la NBA a caballo entre Spurs, Kings, Suns y Pistons. En total disputó 260 partidos promediando 5,9 puntos y 3,5 rebotes, destacando como jugador de rotación en sus tres campañas en los Sacramento Kings", resumió la nota.

"Internacional olímpico con la selección de Nigeria, Metu aterrizó en el baloncesto europeo de la mano del Barça en el verano de 2024. Con el equipo blaugrana promedió 13,2 puntos y 3,8 rebotes en 20 partidos en Liga Endesa", destacó el texto de prensa sobre una estadística que se unió a 11,1 puntos y 4,8 rebotes en 24 partidos de la Euroliga.

"Unos sobresalientes números en el curso 2024-25 truncados por una desafortunada lesión que le alejó de las canchas. Totalmente recuperado, Chimezie Metu llega ahora al Gran Canaria para poner su intimidación, explosividad, y talento a las órdenes de Jaka Lakovic", zanjó la nota.