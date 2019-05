Publicado 30/04/2019 17:00:47 CET

Efes y Barça se juegan a una carta el último billete a Vitoria

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça Lassa visita este miércoles al Anadolu Efes Istanbul en el Sinan Erdem Dome --19.00 horas/Movistar Deportes-- en el quinto y definitivo partido de los 'play-offs', una serie igualada que se decidirá a una única carta en un feudo donde los blaugrana, que no pudieron usar el 'factor Palau', han mostrado su peor y su mejor cara.

Los de Svetislav Pesic buscan el pase a la 'Final Four' de Vitoria aunque para ello tengan que luchar contra el Anadolu Efes y contra la historia, ya que nunca antes en la Euroliga un equipo con el factor pista en contra ha ganado un quinto partido para lograr el pase a la lucha por el título.

Por ello, y por tener un balance de 13 victorias por sólo 4 derrotas en casa en lo que va de competición, Efes puede ser considerado favorito para convertirse en el último equipo clasificado para la 'Final Four' de Vitoria-Gasteiz, junto a Fenerbahçe, CSKA Moscú y Real Madrid.

No obstante, una de esas cuatro derrotas de Efes en casa fue a manos del Barça Lassa, que en el segundo partido de esta serie logró la igualada gracias al 72-74, aunque en la Fase Regular cayó con estrépito (92-70). Pero saben lo que es ganar en el Sinan Erdem, y saben que buena parte de las opciones de lograrlo pasa por defender bien y evitar que Efes pueda correr.

Si los turcos controlan el rebote en defensa pueden correr, igual que si dominan los aros en ataque pueden gozar de más opciones de tiro. Si ello ocurre, y el acierto de los Micic, Larkin, Beaubois o Dunston supera el 50% en tiros de dos, el Barça tendrá harto complicado ir a Vitoria.

Lo reconoció el propio Pesic en la previa de este duelo decisivo, señalando que cuando han ganado a Efes, en el segundo y cuarto partido (82-72, en el Palau Blaugrana), lo han hecho 'secando' el poder ofensivo del rival y logrando que no tuvieran puntos fáciles ni cómodos.

Llega la hora de la verdad para un Barça Lassa que, tras dos años sin siquiera llegar a los 'play-offs', quiere llevar su mejora un paso más allá. Los blaugranas no están en una 'Final Four' desde la edición de Milán en 2014, aunque la ilusión también estará presente en las filas de un Efes que no lo hace desde 2001.

Sólo un partido separa a turcos o catalanes de un primer éxito. Y, en Vitoria, empezaría una nueva aventura. Ha ido a remolque el Barça en esta serie y cambiar esta dinámica es obligado para no saberse ya de 'vacaciones' a nivel europeo.

Controlar a Larkin y Micic, imponerse en la pintura ahora que Kevin Seraphin va cogiendo tono y ayuda más a Ante Tomic, y sobre todo mejorar en defensa pueden ser algunas de las claves para estar en Vitoria. Superar a Efes, al ambiente hostil previsto en el Sinan Erdem, y acabar con la historia de no ver a un equipo sin factor pista remontar una serie así, son los últimos obstáculos para un Barça que ya ha mejorado sus últimas actuaciones haga lo que haga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Micic, Beaubois, Simon, Moerman y Dunston --posible cinco inicial--; Larkin, Balbay, Sanli, Tuncer, Pleiss, Anderson y Motum.

BARÇA LASSA: Heurtel, Kuric, Claver, Singleton y Tomic --posible cinco inicial--; Seraphin, Pangos, Ribas, Hanga, Smits, Oriola y Blazic.

--ÁRBITROS: Boltauzer, Ryzhyk y Difallah.

--PABELLÓN: Sinan Erdem Dome.

--HORA: 19.00/Movistar Deportes.