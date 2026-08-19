Elena Buenavida: "Después de la temporada pasada, siempre he tenido el Mundial en la cabeza"

La base de la selección española Elena Buenavida, en un entrenamiento en Tenerife. - FEB

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La base de la selección española Elena Buenavida confesó este miércoles que, "después de la temporada pasada, siempre" ha tenido "el Mundial en la cabeza", un "reto" que afronta "contenta, nerviosa", "ilusionada" y "preparada".

"Estoy muy contenta, muy feliz de jugar aquí, en mi tierra, para mi gente", celebró la jugadora de Santa Cruz de Tenerife antes los encuentros amistosos ante Nigeria, el 21 de agosto, y Bélgica, el 23, en el Pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna a los medios de comunicación en un vídeo publicado por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Buenavida, de 22 años, sabe que está ante "un reto que sucede por primera vez" en su carrera: poder jugar un Mundial absoluto. "Muy contenta, nerviosa, pero bien, muy feliz", dijo sobre el torneo que se disputará en Berlín (Alemania) del 4 al 13 de septiembre.

La joven jugadora reconoció sentirse "ilusionada" y "preparada" para la cita en Alemania. "Me motiva mucho. Después de la temporada pasada, siempre he tenido el Mundial en la cabeza y muy presente. Entonces, si cuentan conmigo, yo encantada y tengo muy claro que lo daré todo en la pista", defendió.

"La selección está siguiendo un camino que se basa en llegar al Mundial de la mejor manera posible, y qué mejor que enfrentándote a dos rivales como Nigeria y Bélgica, que son de los más 'top' del mundo ahora mismo", expresó.