Emir Sulejmanovic ficha por el Asisa Joventut hasta 2028

Archivo - Emir Sulejmanovic en acción en un Barça-Unicaja en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut ha anunciado este viernes el fichaje del ala-pívot bosnio Emir Sulejmanovic, que se ha comprometido con el conjunto verdinegro para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, para reforzar el juego interior del equipo de Dani Miret.

"El ASISA Joventut y Emir Sulejmanovic han llegado a un acuerdo para las próximas dos temporadas", informó el club catalán en un comunicado, en el que destacó que el internacional bosnio aportará "un plus de intensidad en la pintura" al nuevo proyecto de la 'Penya'.

Sulejmanovic, de 2,05 metros y 31 años, cuenta con una amplia trayectoria en el baloncesto español tras pasar por el FC Barcelona, Montakit Fuenlabrada, Río Breogán, Surne Bilbao Basket, Lenovo Tenerife, Casademont Zaragoza y Unicaja, además de ser un habitual con la selección de Bosnia y Herzegovina.

El interior disputó la pasada temporada 48 partidos oficiales con el Unicaja, entre la Liga Endesa y la Basketball Champions League, con unos promedios de 6,4 puntos, 4,4 rebotes y 6,8 créditos de valoración. Su mejor campaña en la Liga Endesa llegó, sin embargo, en el curso 2024-25 con el Casademont Zaragoza, cuando firmó 13,7 puntos, 7,2 rebotes y 15,7 de valoración por encuentro para acabar como máximo reboteador de la competición.

El Joventut definió a Sulejmanovic como un jugador que destaca por su entrega, agresividad competitiva y capacidad para dominar el rebote, además de resaltar su versatilidad para ocupar ambas posiciones interiores y su capacidad para aportar tanto cerca del aro como desde el lanzamiento exterior.