Los entrenadores de la Euroliga y EuroCup tendrán un opción más de pedir la revisión de una jugada

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga anunció este martes que en su intento de seguir mejorando el reglamento de sus dos competiciones, la Euroliga y la EuroCup, ha añadido y modificado varias reglas para esta temporada 2023-2024 que arranca esta semana, entre ellas las de las revisiones.

De este modo, los entrenadores tendrán dos opciones, en lugar de una, de pedir la revisión de una jugada durante un partido, aunque debe usar una de ellas en los primeros 38 minutos del juego o la perderán. Además, para ayudar a acelerar los partidos, los árbitros ahora podrán iniciar una revisión de faltas sólo en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o del tiempo extra.

Del mismo modo, ahora estarán abiertos a revisión dos nuevos tipos de decisiones: una será si un jugador recibió o no una falta en el momento de lanzar; y la segunda si el reloj de lanzamiento requiere reiniciarse o no en situaciones en las que hay una revisión para determinar si el balón tocó el aro. En ambos casos, un entrenador puede utilizar un 'challenge', mientras que los colegiados sólo podrán iniciar dichas revisiones en los últimos dos minutos de un partido o en los últimos dos minutos de la prórroga.

Finalmente, cualquier jugador o personal del equipo que abandone el banquillo durante un altercado en la cancha y no participe activamente en el incidente no será descalificado. Esto supone que los árbitros podrán revisar las imágenes y confirmar que si el jugador o miembro del 'staff' estuvo o no involucrado.