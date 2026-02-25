Eric Vila y Miguel González, descartes de Chus Mateo para el doble duelo ante Ucrania

Archivo - Eric Vila durante un partido con la selección española de baloncesto - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, descartó este miércoles al pívot Eric Vila (Dreamland Gran Canaria) y el escolta Miguel González (Casademont Zaragoza) para los dos partidos ante Ucrania de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Catar de 2027.

El técnico madrileño tenía que realizar dos descartes de su convocatoria de 16 jugadores para este doble compromiso ante el combinado ucraniano, el primero este viernes en Riga a las 14.00 horas y el segundo el lunes 2 de marzo en Oviedo a las 20.30.

De este modo, la doble campeona del mundo estará formada por Álvaro Cárdenas (Peristeri), Lluís Costa (Coviran Granada), Jaime Fernández y Fran Guerra (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Rio Breogán), Pep Busquets y Sergi Martínez (Bàsquet Girona), Santi Yusta, Alex Reyes, Pierre Oriola y Ferrán Bassas (BAXI Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Izan Almansa (Real Madrid) e Issac Nogués (Valencia Basket). De este grupo de 14, sólo 12 podrán jugar.