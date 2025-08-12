El escolta Isaac Nogués se incorpora a la preparación del Eurobasket

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven escolta español Isaac Nogués se incorpora a la concentración de la selección española que está preparando el Eurobasket para ayudar al equipo de Sergio Scariolo en los entrenamientos previos al doble partido amistoso contra Francia, el primero de ellos el de este jueves en Badalona.

"Isaac Nogués se une a la selección para reforzar el grupo de jugadores que preparan el Eurobasket. La selección se refuerza con la llegada de Isaac Nogués. El escolta catalán se ha incorporado este martes a la concentración de #LaFamilia y completará el grupo de jugadores que se entrenan estos días antes del doble partido ante Francia, el 14 en Badalona y el 16 en París", señaló la FEB.

Nogués, campeón del mundo con la selección Sub-19 en 2023, participó con España B en el Torneo Ciudad de Málaga y reforzó las sesiones de entrenamiento de la absoluta al inicio de la concentración. Ahora se incorpora al grupo para formar parte del equipo que prepara el Eurobasket.