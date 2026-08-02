El escolta lituano Tomas Dimsa se une al Leyma Coruña

Archivo - Tomas Dimsa, Zalgiris Kaunas - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Leyma Coruña anunció este domingo la contratación del escolta lituano Tomas Dimsa procedente del PAOK de Salonica y con experiencia en la Liga Endesa tras su paso por Casademont Zaragoza y Dreamland Gran Canaria.

"El Leyma Coruña continúa confeccionando su plantilla para su segunda temporada en Liga Endesa con la incorporación de Tomas Dimsa (Kaunas, Lituania, 1994). Es un escolta de 1,96 metros, internacional con su selección, que cuenta con amplia experiencia en el baloncesto europeo, jugando ligas regulares, Euroliga, BCL y EuroCup, y que además conoce la liga Endesa tras su paso por Gran Canaria y Zaragoza", anunció el equipo gallego.

Para el Coruña supone la contratación de un anotador y buen defensor. Formado en las categorías inferiores del Zalgiris Kaunas, Tomas fichó en 2015 por el Fraport Skyliners de Frankfurt, pero regresó a su país con el Vytautas Prienu. Después de esa experiencia recaló en Italia, en el Juventus-LKSK Utenos, para volver a Lituana un año después con Panevezys Lietkabelis y Zalgiris.

Fue entonces cuando pasó a España, su primera experiencia, con el Gran Canaria, pero siguió como trotamundos del baloncesto europeo, con Treviso Basket, Zalgiris entre 2022 y 2024, y en febrero de 2025 llegar al Zaragoza. Esta última campaña jugó en el PAOK Thessaloniki griego, donde promedió 11.5 puntos, 3.6 rebotes y 2.2 asistencias en liga regular y 10.5 puntos, 3.3 rebotes y 3 asistencias en EuroCup.