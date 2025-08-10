España aplasta a Lituania y recupera el trono del Eurobasket Sub-20 femenino

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-20 femenina venció con autoridad (50-102) este domingo a la de Lituania para conquistar el Eurobasket de la categoría celebrado en Matosinhos (Portugal).

España, dominadora del palmarés del torneo con diez títulos, recuperó el trono que no ostentaba desde 2022 con una paliza histórica. Las de Isaac Fernández firmaron la tercera medalla de oro para el baloncesto español este verano, junto a la Sub-18 masculina y la Sub-18 femenina, y la quinta medalla tras la plata de la absoluta femenina y el bronce de la Sub-17 femenina en el Mundial.

natalia

Después de un segundo cuarto definitivo (12-37), España llegó a rondar los 50 de ventaja al final del tercer parcial. Con Gina García en la dirección de juego y Carla Viegas (17 puntos), Judit Rodríguez (16) y Somtochukwu-Blessed Okafor (16) como máximas anotadoras, la selección pudo disfrutar la reconquista europea ante una Lituania que disputaba su primera final.